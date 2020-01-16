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  4. Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması

Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Acun Medya ve TV8 kanalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. Açılan davanın reddedildiği haberleri üzerine Acun Ilıcalı bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması

Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye zehir zemberek yanıt!Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye zehir zemberek yanıt!

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu "Zuhal Topal’la Sofrada programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, zuhal topal,

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