ACUN ILICALI DUYURDU! Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor All Star'da yeni takımlar nasıl olacak?

Survivor All Star'da geçtiğimiz akşam nefes kesen yeni bir ödül oyunu oynandı. İki takımda zorlu oyun parkurunda ödülü kazanmak için yarıştı. Programdan hemen sonra da yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir ve karışabilir" demişti. Bu bölümde de Adem Kılıçcı'nın sakatlığı nedeniyle bu karışma ihtimalinin üzerinde durdu. İşte merak edilen Survivor'da takımlar karışacak mı sorusunun yanıtı...

SURVİVOR'DA TAKIMLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eğer Ünlüler takımından bir bayan yarışmacı elenirse takımlar değişebilir ve karışabilir" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Ünlüler takımından Gizem Memiç elenmiş, Adem Kılıççı'nın sakatlığı ise takımların değişme ihtimalini çıkardı. Acun Ilıcalı'da konseyde takımların karıştırılacağı yönünde bir açıklamada bulundu.

SURVİVOR’DA TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

Survivor’ın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın açıklaması damga vurdu. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Ben de size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim. Yeni bölümde Survivor All Star'da takımların karışıp karışmayacağı durumu netleşecek.

