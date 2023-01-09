Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Survivor'a iki bomba transfer daha

Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Berdan Mardini ve Alper Rende gibi isimlerin katılacağı Survivor 2023 sezonu, şimdiden sosyal medyada büyük ses getirdi. Geçtiğimiz sezon düşen reytingleri toparlamak isteyen Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 finalistlerine teklif götürdüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz, bu yıl Survivor'a yedek kadrodan katılacak.

2021 yılında finalist koltuğunda oturan ikilinin yeniden ekranlara döneceği haberi Survivor izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kavgalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini öne sürerken, bazıları ise nefretten aşk doğabileceğinin sinyallerini verdi.

Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor. Yasmin Erbil, kendisini Aleyna Kalaycıoğlu'na benzeten takipçilerine sitem etmişti.



