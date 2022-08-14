Acun Ilıcalı’nın Hull City paylaşımında bomba Çağla Altunkaya detayı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 3. haftasında sahasında Norwich City ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz gün oynanan maçın galibi 2-1'lik skorla Hull City oldu. Ligdeki puanını 7'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturan Hull City'nin bu başarısına en çok sevinenlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabında peş peşe paylaşımda bulundu.

ACUN ILICALI VE ÇAĞLA ALTUNKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN 'HULL CITY' PAYLAŞIMI

İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın olay olan 'Hull City' paylaşımları:



