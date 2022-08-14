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Acun Ilıcalı’nın Hull City paylaşımında bomba Çağla Altunkaya detayı!

14.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City, İngiltere Championship'in 3. haftasında Norwich City'i 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Acun Ilıcalı, Hull City'nin bu başarısının ardından sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte çekildiği pozu paylaştı. O Ses Türkiye ve Survivor yarışmalarında kameralara takıldıktan sonra, ilişkilerine yönelik haberler üzerine sık sık gündem olan Acun Ilıcalı e Çağla Altunkaya'nın sevinci gözlerinden okundu.

Acun Ilıcalı’nın Hull City paylaşımında bomba Çağla Altunkaya detayı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 3. haftasında sahasında Norwich City ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz gün oynanan maçın galibi 2-1'lik skorla Hull City oldu. Ligdeki puanını 7'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturan Hull City'nin bu başarısına en çok sevinenlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabında peş peşe paylaşımda bulundu.

ACUN ILICALI VE ÇAĞLA ALTUNKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN 'HULL CITY' PAYLAŞIMI

İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın olay olan 'Hull City' paylaşımları:

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