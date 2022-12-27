Acun Ilıcalı'nın kırdığı pot yıllar sonra yeniden gündem oldu! 'Sen bittin Acun!'

Kariyerinin başlarında sunuculuk yapan Acun Ilıcalı, o dönemin gözde çiftlerinden Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftiyle bir araya gelmişti. Ilıcalı'nın Demet Akalın potu Twitter aleminde yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Acun Ilıcalı, Demet Şener'i, İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Demet Akalın'la karıştırınca ortalık gerildi. Demet Şener, defalarca özür dileyen Acun Ilıcalı'ya ''Sen bittin'' dedi.

Durumu toparlamakta güçlük çeken Ilıcalı, ''Normal bir pot'' deyip hatasını yumuşatmaya çalışsa da, İbrahim Kutluay ''Ne normali'' diyerek tepki gösterdi.

İbrahim Kutluay, Demet Akalın ile yaşadığı ciddi ilişkisini bitirip, çok geçmeden Demet Şener ile dünyaevine girmişti.

Twitter kullanıcıları, Ilıcalı'nın unutulmaz röportajına ''Acun Fenerbahçeli Semih Şentürk'e benziyormuş'' ve ''Bu nasıl pot, kavga sebebi'' gibi yorumlarda bulundu.



