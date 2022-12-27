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Acun Ilıcalı'nın kırdığı pot yıllar sonra yeniden gündem oldu! 'Sen bittin Acun!'

27.12.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor, Var mısın Yok musun, Acun Firarda gibi projelerle tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2001 yılında kırdığı pot sosyal medyada yeniden gündem oldu. Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftiyle röportaj yapan Ilıcalı, Demet Şener'e ''Demet Akalın'' deyince ortalık karıştı.

Kariyerinin başlarında sunuculuk yapan Acun Ilıcalı, o dönemin gözde çiftlerinden Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftiyle bir araya gelmişti. Ilıcalı'nın Demet Akalın potu Twitter aleminde yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Acun Ilıcalı, Demet Şener'i, İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Demet Akalın'la karıştırınca ortalık gerildi. Demet Şener, defalarca özür dileyen Acun Ilıcalı'ya ''Sen bittin'' dedi.

Acun Ilıcalı'nın yıllar önce kırdığı pot sosyal medyada yeniden gündem oldu! 'Sen bittin Acun!'

Durumu toparlamakta güçlük çeken Ilıcalı, ''Normal bir pot'' deyip hatasını yumuşatmaya çalışsa da, İbrahim Kutluay ''Ne normali'' diyerek tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın kırdığı pot yıllar sonra yeniden gündem oldu! 'Sen bittin Acun!'

İbrahim Kutluay, Demet Akalın ile yaşadığı ciddi ilişkisini bitirip, çok geçmeden Demet Şener ile dünyaevine girmişti.

Acun Ilıcalı'nın kırdığı pot yıllar sonra yeniden gündem oldu! 'Sen bittin Acun!'

Twitter kullanıcıları, Ilıcalı'nın unutulmaz röportajına ''Acun Fenerbahçeli Semih Şentürk'e benziyormuş'' ve ''Bu nasıl pot, kavga sebebi'' gibi yorumlarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın kırdığı pot yıllar sonra yeniden gündem oldu! 'Sen bittin Acun!'


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