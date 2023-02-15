MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi soluğu deprem bölgesinde almıştı! Demet Akalın'dan övgü dolu sözler: "Bu kız da adam çıktı!"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi soluğu deprem bölgesinde almıştı! Demet Akalın'dan övgü dolu sözler: "Bu kız da adam çıktı!"

15.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, vatandaşlara destek olduğu için övgü dolu sözler söyledi. MasterChef'te jürisi Mehmet Yalçınkaya ile Ayça Çağla Altunkaya'nın pozunu paylaşan Demet Akalın bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi soluğu deprem bölgesinde almıştı! Demet Akalın'dan övgü dolu sözler: "Bu kız da adam çıktı!"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası afet bölgesine gitti. Demet Akalın, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere destek olan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demet Akalın, Ayça Çağla Altunkaya'yı bu davranışından ötürü takdir ettiğini vurguladı.

za

DEMET AKALIN'DAN ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya ile Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte çekildiği fotoğrafa yer veren Demet Akalın paylaşımına şu notu düştü:

"Bu kız da adam çıktı helal!"

DEMET AKALIN ACUN ILICALI

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ SOLUĞU DEPREM BÖLGESİNDE ALDI

Mehmet Şef, Çağla Altunkaya'yı kastederek "İki gündür aramızda. Köylere yemek dağıtıyor" ifadesini kullandı.

a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde evsiz kalan aileler için harekete geçtiDepremde evsiz kalan aileler için harekete geçti
Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...
Ünlü şarkıcı ailesinden 10 kişiyi kaybetti! Konuşmakta zorlandıÜnlü şarkıcı ailesinden 10 kişiyi kaybetti! Konuşmakta zorlandı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Demet Akalın Masterchef acun ılıcalı sevgilisi sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.