Acun Ilıcalı'nın sevgilisi soluğu deprem bölgesinde almıştı! Demet Akalın'dan övgü dolu sözler: "Bu kız da adam çıktı!"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası afet bölgesine gitti. Demet Akalın, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere destek olan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demet Akalın, Ayça Çağla Altunkaya'yı bu davranışından ötürü takdir ettiğini vurguladı.

DEMET AKALIN'DAN ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya ile Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte çekildiği fotoğrafa yer veren Demet Akalın paylaşımına şu notu düştü:

"Bu kız da adam çıktı helal!"

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ SOLUĞU DEPREM BÖLGESİNDE ALDI

Mehmet Şef, Çağla Altunkaya'yı kastederek "İki gündür aramızda. Köylere yemek dağıtıyor" ifadesini kullandı.



