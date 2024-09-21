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  4. Adam annesinin evini tadilat yaptırmak istedi! Çatı katındaki dolabı açınca gördüklerine inanamadı... 20 yıldır içeride kilitli kalan kiracının kemiklerini gördü

Adam annesinin evini tadilat yaptırmak istedi! Çatı katındaki dolabı açınca gördüklerine inanamadı... 20 yıldır içeride kilitli kalan kiracının kemiklerini gördü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 14:18
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Leslie Harvey, annesi hastanedeyken Kuzey Galler'deki evini tadilat yaptırmak istedi. Ancak çatı katındaki dolabı açtığında gördüklerine inanamadı. Çünkü dolabın içinden 20 yıldan uzun süredir gizli kalmış karanlık bir sır ortaya çıktı. Harvey, dolabın içinde 20 yıldır saklı kalan kiracının kalıntılarını keşfetti.

Adam annesinin evini tadilat yaptırmak istedi! Çatı katındaki dolabı açınca gördüklerine inanamadı... 20 yıldır içeride kilitli kalan kiracının kemiklerini gördü

MYNET|DIŞ HABERLER Kuzey Galler'de yaşayan annesinin evini tadilat yaptırmak isteyen Leslie Harvey isimli bir adam çatı katındaki dolabın içinden çıkan insan kalıntılarıyla şaşkına döndü. Leslie Harvey dolabın içindeki battaniyeyi açtığında karşısına bir ceset çıktı. 65 yaşındaki Sarah Jane Harvey isimli ev sahibi bir anda cinayet şüphelisi haline geldi.

POLİSE HABER VERMEK YERİNE DOLABA KOYMUŞ

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İlk olarak hastane yatağından sorgulanan 65 yaşındaki kadın bulunan insan kalıntılarının eski kiracı Frances Alice Knight'a ait olduğunu teşhis etti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

II. Dünya Savaşı sırasında Sarah Jane Harvey evini Frances Alice Knight'a kiraladığını söyledi. Harvey'in polise verdiği ifadesinde, 1940 yılında ikili çay içtikleri sırada Knight'in aniden hayatını kaybetti ve durumu polise haber vermek yerine çatı katındaki dolaba kilitlediğini söyledi. Harvey, insanlara kiracısının bir huzurevine taşındığını söyledi. Ancak cansız bedn 20 yıl sonra ikiye katlanmış halde bulundu.

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