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Adana'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga 600 lira yüzünden çıkmış

04.09.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki grup arasında çıkan, Selim Acar’ın (23) öldüğü, kardeşi C.A. (17) ile karşı taraftan Cumali Y'nin (25) yaralandığı kavganın 600 TL'lik borç nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga 600 lira yüzünden çıkmış

Olay, 2 Eylül günü saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. C.A. ve ağabeyi Selim Acar, Ramazan Y. ile ağabeyi Cumali Y.'nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Y.’yi kalçasından yaraladı. Ramazan Y. de evden aldığı bıçakla Selim Acar’ı göğsünden, sonra da kardeşi C.A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selim Acar, kurtarılamadı. Ramazan Y. olay yerinde, ağabeyi Cumali Y. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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600 TL’LİK BORÇ NEDENİYLE KAVGA ETMİŞLER

Cinayetle biten kavganın, para meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Bir süre önce Selim Acar’ın, cep telefonu alacağını söyleyip Cumali Y.'den 600 TL aldığı, daha sonra da bu borç nedeniyle tarafların tartıştığı öne sürüldü. Selim Acar’ın olaydan bir gün önce telefonla arayıp, “Saat geç oldu, ailem rahatsız olmasın. Ben sabah gelir, parayı veririm” dediği öğrenildi. Acar’ın, olay günü evine gittiği Cumali Y. ile tartıştığı, “Size para falan vermiyorum” diyerek mahalleden ayrıldığı belirtildi. Acar’ın, kardeşi C.A.’yı evden alıp olay yerine tekrar geldiği ve burada kavganın yaşandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Y. ve ağabeyi Cumali Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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