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Adana'da akıllara durgunluk veren olay: Evin bahçesine el yapımı patlayıcı attılar! Dahası da var...

09.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan akıllara durgunluk veren olayda, kimliği belirsiz kişiler, C.K. isimli şahsın evinin bahçesine el yapımı patlayıcı atıp, pompalı tüfekle havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra C.K.’nın evine gelen yakınları taşkınlık çıkarırken, polis gruba müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından grup dağılırken, sokakta güvenlik önlemi alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'da akıllara durgunluk veren olay: Evin bahçesine el yapımı patlayıcı attılar! Dahası da var...

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K.’nın evinin önüne gelen kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açıp, bahçeye de el yapımı patlayıcı atarak kaçtı.

BOMBA İMHA UZMANLARI ETRAFA SAÇILAN PARÇALARI TOPLADI

Patlama sesi üzerine uyanan C.K.’nın ailesi durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba imha uzmanları da etrafa saçılan parçaları toplayarak, inceleme başlattı.

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YAKINLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Bir süre sonra C.K.’nın evine gelen yakınları taşkınlık çıkardı. Polis gruba müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından grup dağılırken, polis de sokakta güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Adana El yapımı patlayıcı (EYP)

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