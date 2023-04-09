Adana'da akıllara durgunluk veren olay: Evin bahçesine el yapımı patlayıcı attılar! Dahası da var...

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K.’nın evinin önüne gelen kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açıp, bahçeye de el yapımı patlayıcı atarak kaçtı.

BOMBA İMHA UZMANLARI ETRAFA SAÇILAN PARÇALARI TOPLADI

Patlama sesi üzerine uyanan C.K.’nın ailesi durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba imha uzmanları da etrafa saçılan parçaları toplayarak, inceleme başlattı.

YAKINLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Bir süre sonra C.K.’nın evine gelen yakınları taşkınlık çıkardı. Polis gruba müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından grup dağılırken, polis de sokakta güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)



