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Korku dolu anlar: Otobüs şoförünün refleksi, gençleri ölümden kurtardı!

09.04.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişhane'de yaşanan korku dolu olayda, elektrikli scooter ile seyreden iki genç, otobüs şoförünün anlık refleksi sayesinde ölümden döndü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, şoför Metin Akyol, "Scooter'lı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım" dedi. Akyol, gençleri tehlikeli sürüşlerden kaçınmaları konusunda da uyardı.

Korku dolu anlar: Otobüs şoförünün refleksi, gençleri ölümden kurtardı!

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Şişli-Vezneciler seferini yapan özel halk otobüsü şoförü Metin Akyol (31), Unkapanı’ndaki durağa seyretmeye başladı. O esnada elektrikli scooter ile seyreden iki genç, trafikte tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

Bir süre sonra gençlerden biri, kullandığı scooter'ın hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Gencin düştüğünü gören otobüs şoförü Metin Akyol, anlık refleksle direksiyonu sola kırdı. Bu sayede iki genç, otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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"REFLEKSİMLE DİREKSİYONU SAĞA KIRDIM, ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARDIM"

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Metin Akyol şu ifadeleri kullandı;

"Taksim’den Aksaray istikametine giderken scooterlı iki genç tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybetti. Ardından da benim aracımın önüne düştü. Ben refleksim sayesinde direksiyonu bir anda sola kırdım. Bu sayede çocukların hayatını kurtardım. Biz önümüze her an bir şeyler çıkabilmesi sebebiyle eğitim alıyoruz. Çok şükür çocuğun canına ve yolcularımıza bir şey olmadı.

Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmamasını istiyoruz. Araç büyük olduğu için şoförlerimiz duramayabilir. Acemi insanlara denk gelebilirler ve hayatlarını tehlikeye atabilirler. Bu yüzden scooterları tehlikeli kullanmasınlar" (İHA)

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İstanbul elektrikli scooter otobüs şişhane

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