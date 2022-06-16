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Adana'da hastanede skandal! Aralarında hemşireler de var... İlaçları hastalara vermeyip satmışlar

16.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Şehir Hastanesi'nde, aralarında hemşirelerin de olduğu şebeke çökertildi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin, AİDS ve lösemi hastalarının kullandığı ankitor ilaçlarını yasa dışı yollarla sattığı ve kamuyu 2 milyon TL'den fazla zarar uğrattığı ortaya çıktı. Diğer yandan fiyatı yüksek ilaçların, hematoloji bölümündeki hastalara verilmediği de ortaya çıktı.

Adana'da hastanede skandal! Aralarında hemşireler de var... İlaçları hastalara vermeyip satmışlar

Adana Şehir Hastanesi'de yaşanan skandal "pes" dedirtti. Aralarında hemşirelerin de olduğu şebekenin, hastalara verilmesi gereken bazı ilaçları yasa dışı yollarla sattığı ve yüz binlerce lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarıya satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığını tespit etti. Bu ilaçların serviste yatan hastalara verilmediği belirlendi.

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DEVLETİ ZARARA UĞRATMIŞLAR

Şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çektiği, söz konusu ilaçları yasa dışı satın alarak, kamuyu 2 milyon 56 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.

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10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, olay ile ilgili aralarında hemşirelerin de olduğu 10 şüpheliyi belirledi. Ekipler, sabah saatlerinde harekete geçerek operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 adet dolu senet, çok sayıda boş senet, 55 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 1 adet pos cihazı, alacak notlarının bulunduğu 15 adet ajanda, 6 adet vergi levhası, 2 adet başkasına ait kimlik fotokobisi, 2 adet tapu senedi, 2 adet noter vekaletnamesi ve 19 adet satış sözleşmesi ele geçirildi.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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