Son Dakika: Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Üzücü haber geldi: Yürek yakan gelişme

Pendik'te boş araziye terk edilen Nisa bebekten son dakika haberi geldi. Henüz 3 aylıkken acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz tarafından bulunan bebeğin yaşam savaşı sürerken, 5 Nisan günü boğazına kusmuk kaçtığı ve yürekleri ağza getirdiği öğrenilirken, sağlık durumun zaman zaman kötüye gittiği öğrenildi...

29 Mart günü boş araziye terk edilmiş halde bulunan ve o günden beri de yaşam savaşı veren Nisa bebeğin durumu merak edilirken, yeni ama üzücü bilgiler geldi.

KALBİ DURDU, 50 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Nisa bebeğin minik kalbi, kusmuğunun boğazına kaçması sonucu durdu. Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı. Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü. Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Tedavinin 10. gününde de kalp kasılması nedeniyle müdahale edilen minik bebeğin zaman zaman genel durumunun çok daha kötü olduğu belirtiliyor. Solunum yapabilmesi için entübe edilen minik beden, mekanik ventilatörde anbean yakından takip ediliyor.

AĞIR BEYİN HASARI VAR...

Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi. Gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, çevresel farkındalığının da olmadığı öğrenildi.

