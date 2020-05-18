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Adana'da korkunç kaza! Anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 07:21 | Son Güncelleme

Adana'da buğday yüklü TIR'ın arkadan çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobilden yola savrulan anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde meydana geldi. Ali Y. yönetimindeki ıbuğday yüklü TIR, yolun sağında ilerleyen Ahmet Turus (39) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. TIR'ın altına alıp, yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak dururken, TIR ise kaza yerinden 500 metre uzaklıkta durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ahmet Turus ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sırasında otomobilden fırlayarak yol kenarındaki çalılıklara savrulan anne Gamra Turus'un (39) ise öldüğü belirlendi. Kaza yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Gamra Turus'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Ali Y. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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