Evde dans eden kadını çekip paylaştı, sosyal medya ayağa kalktı! Para verip Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen şahıs yakalandı

Sosyal bir görüntü tepkilere yol açtı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, evinde dans eden kadının videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı. Videoya vatandaşlar tepki göstererek "Sen de geri döneceksin" yorumunu yaptı.

TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs verilen tepkilere "Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400.000 Dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı" yanıtını verdi.

YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs cezaevine gönderildi.





