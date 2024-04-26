HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evde dans eden kadını çekip paylaştı, sosyal medya ayağa kalktı! Para verip Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen şahıs yakalandı

Evde dans eden kadını çekip paylaştı, sosyal medya ayağa kalktı! Para verip Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen şahıs yakalandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.04.2024 23:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, evinde dans eden kadını çekip sosyal medyadan paylaşmıştı. Vatandaşlar, "Sen de geri döneceksin" diyerek tepki gösterirken, şahıs ise para verip Türk vatandaşlığı aldığını söylemişti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay sonrasında harekete geçen polis, şahsı yakaladı.

Evde dans eden kadını çekip paylaştı, sosyal medya ayağa kalktı! Para verip Türk vatandaşlığı aldığını söyleyen şahıs yakalandı

Sosyal bir görüntü tepkilere yol açtı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, evinde dans eden kadının videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı. Videoya vatandaşlar tepki göstererek "Sen de geri döneceksin" yorumunu yaptı.

TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen şahıs verilen tepkilere "Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400.000 Dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı" yanıtını verdi.

YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs cezaevine gönderildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir George Floyd vakası daha: Nefessiz kalarak hayatını kaybettiBir George Floyd vakası daha: Nefessiz kalarak hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'nın Ayasofya yorumu gündem olduİlber Ortaylı'nın Ayasofya yorumu gündem oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 'BM iflas etti, Dünya Adalet Teşkilatı kurulmalı'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 'BM iflas etti, Dünya Adalet Teşkilatı kurulmalı'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atarak tarihe geçti!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk 11 çıktığı ilk maçta golünü atarak tarihe geçti!

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı!

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı!

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Bir George Floyd vakası daha: Nefessiz kalarak hayatını kaybetti

Bir George Floyd vakası daha: Nefessiz kalarak hayatını kaybetti

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İlber Ortaylı'nın Ayasofya yorumu gündem oldu

İlber Ortaylı'nın Ayasofya yorumu gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.