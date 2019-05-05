Adana'da Sıla rüzgarı esti!

Türkiye turnesine hız kesmeden devam eden Sıla, Adana'da sevenleriyle bir araya geldi. Konserine başlarken seyircisiyle sohbet eden Sıla, Adana'yı ne kadar sevdiğini bir kez daha dile getirdi. "Gözünü sevdiğimin Adana'sı, bizi hep hoş karşılar" diyerek açıkhavadaki kalabalığa seslenen sanatçı, gece boyunca düşmeyen enerjisiyle sevenlerini yine mest etti.

HAYRANINI KIRMADI SAHNEYE ÇAĞIRDI

Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği ve açıkhavayı doldurduğu konserde bir hayranının kendisine seslenmelerine ve yanına gelmek istemesine kayıtsız kalamayan Sıla, hayranını kırmadı. Sahnede birlikte şarkı söyleyen Sıla ve hayranı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Sesi ve sahne performansıyla olduğu kadar kostümleriyle de büyük beğeni toplayan Sıla, şıklığıyla da göz doldurdu. Adana konserinde iki farklı kıyafetle sahneye çıkan güzel sanatçı kıyafetlerinde siyah rengi tercih etti.

