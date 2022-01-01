HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'daki kripto para dehşetinde yeni gelişme! 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürmüştü

Adana'daki kripto para dehşetinde yeni gelişme! 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürmüştü

01.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki kripto para dehşetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Kripto para borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürüp intihara kalkışan Yunus Emre Uyaner (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da yaşanan kripto para dehşetinde yeni gelişme yaşandı. Korkunç olay, 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Uyaner, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kripto parada 400 bin TL kaybedip cinnet getirmişti! Eşini öldürmeye dua ederek gitmişKripto parada 400 bin TL kaybedip cinnet getirmişti! Eşini öldürmeye dua ederek gitmiş

a65e4f4544cd55e8b57240b6ae7eafd9

KAYBETTİĞİ PARA NEDENİYLE BUNALIMA GİRMİŞ

Yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Yunus Emre Uyaner’ın olaydan yarım saat önce evine geldiği minibüsün güvenlik kamerası görüntüsünde besmele çekerek, "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği görüldü.

Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Uyaner de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adana'da korkunç olay! 400 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı: Seni de vururumAdana'da korkunç olay! 400 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı: Seni de vururum

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Eksi 27 ile zirvede! Yüzleri buz tuttuEksi 27 ile zirvede! Yüzleri buz tuttu
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Bulgar turistler akın etmişti! Edirne esnafı isyan etti "Dolarlar sahte çıktı"

Hastane bahçesinde ölü bulundu! Dikkat çeken paylaşım

Hastane bahçesinde ölü bulundu! Dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.