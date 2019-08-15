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Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr.

Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Halis Bayrak, Adana’nın sağlık turizmi için gereken altyapıya sahip olduğunu belirterek, “Adana’ya özellikle komşuluk ilişkilerinden dolayı Irak, Suriye, Katar ve Lübnan gibi ülkelerden hastalar geliyor. Amacımız Avrupa’nın bir bölümü ve Akdeniz’in karşı kıyısındaki ülkelerden de hastaları kentimize çekmek” dedi.
Son yıllarda büyük yükseliş kaydeden ve en önemli gelir kaynaklarından biri olan sağlık turizminde Türkiye emin adımlarla ilerliyor. Ülkeye gelen yaklaşık 40 milyon turistin, yaklaşık 800 bini sağlık turizmi için ülkedeki çeşitli hastanelere başvuruyor.
Türkiye’ye gelen yabancı hastalar genellikle Irak, Suriye, Katar, Lübnan ve Amerika’dan gelirken, bu hastalar geçen yıl 7 milyon doları geçen bir döviz bıraktı.
Sağlık turizminde dikkat çeken kentlerden biri olan Adana ise 16 kamu, 16 özel, 2 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 hastanede 7 bin 193 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana 5 bin 812 yabancı hastayı ağırladı.
Aynı zamanda Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Halis Bayrak, sağlık turizminin dünyada son yıllarda yükselen ve adeta bacasız fabrika olduğunu belirterek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son 10 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi. Sağlık turizminin ülkeye yüksek oranda döviz getirdiğini ifade eden Dr. Bayrak, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemizi gezmek için gelen turistler 100-200 dolar bırakırken, sağlık turizmi için gelen hastalar yaklaşık 700 ile bin dolar arası bir miktar bırakıyor. Onun için sağlık turizmi ileriye dönük olarak ülkemizin büyük kazanç kapılarından birisi olacak. Aslında biraz geç kalsak da iyi gidiyoruz. Bu konuyla ilgili hükümet ve Cumhurbaşkanımız çok sıkı çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince sağlık turizmini üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de son dönemlerde sağlıkla ilgili büyük aşama kaydettiğini belirten Dr. Bayrak, ülkedeki tüm hastanelerin her türlü problemi çözebilecek kapasitede olduğunu ve sağlık turizmini karşılayabileceğini söyledi. Dr. Bayrak, “Türkiye’ye gelen 40 milyon turistin, yaklaşık 800 bini sağlık turizmi için ülkeyi ziyaret ediyoruz. Bizim hedefimiz kısa vadede bu sayıyı 1 milyon hastanın üzerine çıkararak, ülkemize 30 milyar dolar girdi kazandırmak. Zaten altyapımız var, neden bunu kullanmayalım” dedi.
Adana özelinde konuşan Dr. Bayrak, kente yıllık olarak yaklaşık 6 bin hastanın geldiğini ancak bu sayının artması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Ülke genelinde olduğu gibi Adana’ya gelen hastalar en çok kozmotoloji bölümünü tercih ediyor. Bunu kardiyoloji ve ortopedi başta olmak üzere tüm birimler takip ediyor. Sağlık turizminde tercih edilen bir ülke olmamızın en büyük sebebi, kendi ülkesinde bir kalp ve damar tedavisi görmek isteyen hastalar 40 bin dolar para harcarken, ülkemizde bu miktar üçte biri fiyatına kadar daha ucuz. Adana’ya özellikle komşuluk ilişkilerinden dolayı Irak, Suriye başta olmak üzere Katar ve Lübnan gibi ülkelerden hastalar geliyor. Amacımız Avrupa’nın bir bölümü ve Akdeniz’in karşı kıyısındaki ülkelerden de hastaları kentimize çekmek.”

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü

Adana sağlık turizminde hedef büyüttü
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