Adana'daki araç parkı kavgası davası

Adana'da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı araç parkı yüzünden çıkan kavgaya karıştığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın, suçu "meşru savunma sınırları" içinde işlediği gerekçesiyle beraati istendi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İsa S. tutuklu bulunduğu Osmaniye Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları ise hazır bulundu.

Dava dosyasında araştırılacak başka hususun bulunmaması nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, olay günü sanık İsa S. ile babası Cuma S'nin pazardan alışveriş yapmak için araçlarını semt pazarında durdurduklarını belirtti.

Alışverişin ardından araçlarına binerek gittikleri sırada, Cuma S'nin "Dur da yengem çileği sever, çilek alalım." demesi üzerine İsa S'nin aracı yolun kenarına park ettiğini anlatan savcı, baba-oğlun çilek alırken, Hasan A'nın "(Bu araç kimin?) diye bağırdığını, Cuma S'nin de (Araç bizim, bir dakikaya çekiyorum.)" dediğini ve ardından çıkan kavgada 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.