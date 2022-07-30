Adanalı'nın 'Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan takipçisine ahlaksız küfür

Geçtiğimiz senelerde kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de yepyeni bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, pasaportu ve bir miktar paranın olduğu fotoğrafı ardından da arabayla gezindiği anları paylaştı.

"BİZİM ÇOMAR HER ŞARTTA SIRITIYOR TABİİ..."

Sonrasında yaptığı küfürlü paylaşımla hayranlarını şoke eden Alakurt, "Geçen bizim maceracı yurttaşlardan biri benim plakaya bakıp, 'MAA' 'Maraz Ali Abi' demek değil mi diye sordu. Dedim, 'Oğlum bu plakayı tersten okuyacaksın. Bak bakayım ne oluyor. Baktı, baktı bir şey bulamadı. Dedim, düzden Mehmet Akif Alakurt, tersten okursan a... a... olarak okunuyor. Bizim çomar her şartta olduğu gibi sırıtıyor tabi..." sözleriyle tepki çekti.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti. Alakurt, bu sözleriyle günlerce konuşulmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

