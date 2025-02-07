Adet sancısı simülatörüne bağlandı! Ünlü radyocu canlı yayında zor anlar yaşadı: "84 karınca yapışmış gibi hissediyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Jeremy Vine ise Over The Bloody Moon eğitim ajansının kurucusu Lesley Salem ile birlikte bir medyan okumayı kabul etti ve kadınları daha yakından anlayabilmek için Radio 2'de canlı olarak adet sancısı simülatörüne bağlandı.

KADEME KADEME ARTTIRILDI

TikTok'ta Radio 2 tarafından paylaşılan anın videosunda , Vine'nin simülatör dördüncü seviyeye geldiğinde inlediği ve "Sanki midemde 84 karınca yapışmış gibi hissediyorum" dediği görüldü. Simülatörün seviyesi kademe kademe arttırıldı.

Sekizinci ve dokuzuncu seviyede Jeremy, kramplarla başa çıkmak için ayağa kalkmak zorunda kaldığını itiraf etti. Simülatör 12. seviyeye çıktığında Vine daha fazla dayanamadı ve deneyimi yarıda kesti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

TikTok videosuna yapılan yorumlarda, Jeremy'nin simülasyonu denemeye gönüllü olması övülürken simülatörün adet sancısıyla birlikte gelen diğer belirtileri göstermediğini vurguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ama bir de kanın pıhtı halinde aktığını, terlediğinizi, yorgunluğunuzu, baş ağrınızı, mide bulantınızı vs. düşünün" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu ruh hali değişimlerini yansıtamaz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadınların her ay neler yaşadığını anladığınız için tebrikler" yorumunda bulundu.