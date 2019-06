Adı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınız

Nevada Kuzey Demiryolu, bugün bile yapıldığı ilk zamanlardaki görüntüsünü korumayı başarmış tarihin bir parçasıdır. Amerika’nın en yalnız demiryolu tanımlamasını sonuna kadar hak eden bu demiryolu her yıl binlerce turistin akın ettiği gözde bir yerdir aynı zamanda. Sahip olduğu 1906 vagonun yanı sıra Batı Ely Demiryolu İstasyonu Müzesi’nin maskotu olan kedi Dirt (Kirli) de turistlerin ilgi odağı. Her gün demiryolunda, tren vagonlarının altında gezinen Dirt alametifarikası olan kömürle tozlarıyla kaplı tüyleriyle ilginç bir görüntü oluşturuyor. Düzenlenen turlarda insanlar binaları ve vagonları gezip, demiryolunun hikayesini dinledikten sonra sanki vaktinin geldiğini biliyormuşçasına sahne alıyor Dirt. Bir anda ortaya çıkıyor, turist grubunun ortasına gelip gururla dikiliyor. Her zaman banyoya ihtiyacı varmış gibi görünen kedi Dirt’ün hikayesidir bu…

Batı Ely Demiryolu İstasyonu Müzesi’nin maskotu ve “Mağazanın Kralı” demiryolu kedisi Dirt (Kirli) ile tanışın.

Batı Ely Demiryolu makine dairesi Dirt’ün doğumundan bu yana bildiği tek yuva. 11 yıl önce, bu civarda dolaşan bir sokak kedisinin yavrusu olarak dünyaya gelmiş Dirt. Annesi onu ve diğer yavruları, 1907 yılında inşa edilmiş olan bir kar küreyici lokomotifin altında dünyaya getirmiş. Annesi ve diğer kardeşleri zaman içerisinde oradan ayrılsa da Dirt orada kalmış. İlk başlarda çok ürkek olan Dirt devasa buharlı lokomotifin altından hiç çıkmamış, ancak işçiler onu ton balığı konserveleriyle kandırmayı başarmış. Her gece elleriyle beslemelerinin ardından Dirt bu arkadaşça yaklaşıma karşılık vermiş ve insanlara güven duymaya başlamış.