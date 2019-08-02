Adı komik gelebilir ama sebep olduğu ağrılarla hayata küstüren ölü popo sendromunu tanıyın

Konuyu hiç bilmeyenler için basitçe anlatmak gerekirse; ölü pop sendromu, kalçalarda yer alan gluteal kasların normal çalışmalarını unutmaları yüzünden ortaya çıkıyor. Uzun saatler boyunca hareketsiz oturmanın kaslarda sebep olduğu bozukluk, uygun egzersizlerle ve biraz hareketle engellenebiliyor. Halk arasında pek bilinmeyen bu sendromla ilgili çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Ohio Devlet Üniversitesinde görev yapan fizyoterapist Doktor Chris Kolba, “Uzun süre oturduğunuzda, bükülme hareketini yapan flexor kası kısalıp sıkılaşır, bu da kalça kaslarının uygun şekilde çalışmamasına yol açar.” diyor. Yani, ölü popo sendromunun yol açtığı ağrılara giden yol hareketsizlikle başlıyor. Genelde hareketsiz bir hayat akışına sahip insanlarda görülmesine rağmen herkes bu musibetten payına düşeni alıyor. Michigan Sağlık Enstitüsünde görev yapan fizyoterapist Kristen Schuyten, “Eğer spor yapanlar gluteal kaslarını yeteri kadar çalıştırmazlarsa, kendilerini ölü popo sendromuna yakalanmış olarak bulabilirler” diyor.

MARATON DA KOŞSANIZ ÖLÜ POPO SİZE YETİŞİYOR Maraton koşucusu Jen Miller da 2010 yılında kendisini tam olarak böyle bir durumun içinde bulan sporculardan. Ancak telaşa mahal yok! Jen Miller uygun egzersizler ve tedaviyle bu sendromu yenmeyi başardı! Yani bu mücadelede zafer kazanmak elinizde. ÖLÜ POPO SENDROMU NASIL ANLAŞILIR? Ölü popo sendromu, doktorlar tarafından tavsiye edilen birkaç yöntem sayesinde kişi tarafından tespit edilebiliyor. Sendroma yakalanıp yakalanmadığınızı anlamanın en basit yolu olan Trendelenburg testini masaj uzmanı Andrew Bang tarif ediyor. Bu testi uygulamak için ayağa kalkıp öne doğru büyük bir adım atın. Eğer pelvis kemiğiniz bacağınızı attığınız yöne doğru kayıyorsa, maalesef ölü popo sendromuna yakalanmışsınız demektir. ÖLÜ POPOYU DİRİLTMENİN TEK YOLU TEST DEĞİL Eğer yaptığınız testten emin olamıyorsanız, ölü poponun etkilerini bilmenizde fayda var. Bu sendrom yol açtığı ağrılar vasıtasıyla da tespit edilebilir. Eğer belinizin alt kısımlarına, kalçalarınıza ve ayak bileklerinize sık sık ağrılar giriyorsa kendinizden şüphelenmekte haklısınız. Yapılacak şey, vakit kaybetmeden bir doktora gidip uygun egzersizlere başlamak.