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Adı komik gelebilir ama sebep olduğu ağrılarla hayata küstüren ölü popo sendromunu tanıyın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Çağımızın vebası olan hareketsizliğin yol açtığı sağlık sorunları bitmiyor. Uzun süre oturmanın ve hareketsizliğin sonucu olarak kaslarda meydana gelen bu bozulma canınızı çok sıkacak.

Adı komik gelebilir ama sebep olduğu ağrılarla hayata küstüren ölü popo sendromunu tanıyın

Konuyu hiç bilmeyenler için basitçe anlatmak gerekirse; ölü pop sendromu, kalçalarda yer alan gluteal kasların normal çalışmalarını unutmaları yüzünden ortaya çıkıyor. Uzun saatler boyunca hareketsiz oturmanın kaslarda sebep olduğu bozukluk, uygun egzersizlerle ve biraz hareketle engellenebiliyor.

Halk arasında pek bilinmeyen bu sendromla ilgili çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Ohio Devlet Üniversitesinde görev yapan fizyoterapist Doktor Chris Kolba, “Uzun süre oturduğunuzda, bükülme hareketini yapan flexor kası kısalıp sıkılaşır, bu da kalça kaslarının uygun şekilde çalışmamasına yol açar.” diyor. Yani, ölü popo sendromunun yol açtığı ağrılara giden yol hareketsizlikle başlıyor.

Genelde hareketsiz bir hayat akışına sahip insanlarda görülmesine rağmen herkes bu musibetten payına düşeni alıyor. Michigan Sağlık Enstitüsünde görev yapan fizyoterapist Kristen Schuyten, “Eğer spor yapanlar gluteal kaslarını yeteri kadar çalıştırmazlarsa, kendilerini ölü popo sendromuna yakalanmış olarak bulabilirler” diyor.

MARATON DA KOŞSANIZ ÖLÜ POPO SİZE YETİŞİYOR

Maraton koşucusu Jen Miller da 2010 yılında kendisini tam olarak böyle bir durumun içinde bulan sporculardan. Ancak telaşa mahal yok! Jen Miller uygun egzersizler ve tedaviyle bu sendromu yenmeyi başardı! Yani bu mücadelede zafer kazanmak elinizde.

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ÖLÜ POPO SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Ölü popo sendromu, doktorlar tarafından tavsiye edilen birkaç yöntem sayesinde kişi tarafından tespit edilebiliyor. Sendroma yakalanıp yakalanmadığınızı anlamanın en basit yolu olan Trendelenburg testini masaj uzmanı Andrew Bang tarif ediyor. Bu testi uygulamak için ayağa kalkıp öne doğru büyük bir adım atın. Eğer pelvis kemiğiniz bacağınızı attığınız yöne doğru kayıyorsa, maalesef ölü popo sendromuna yakalanmışsınız demektir.

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ÖLÜ POPOYU DİRİLTMENİN TEK YOLU TEST DEĞİL

Eğer yaptığınız testten emin olamıyorsanız, ölü poponun etkilerini bilmenizde fayda var. Bu sendrom yol açtığı ağrılar vasıtasıyla da tespit edilebilir. Eğer belinizin alt kısımlarına, kalçalarınıza ve ayak bileklerinize sık sık ağrılar giriyorsa kendinizden şüphelenmekte haklısınız. Yapılacak şey, vakit kaybetmeden bir doktora gidip uygun egzersizlere başlamak.

İŞTE VEYA DERS ÇALIŞIRKEN EGZERSİZ YAPMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, uzun saatler boyunca oturmak zorunda kalan ofis çalışanlarına ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerden ilki saatte bir defa kalkıp etrafta gezinmekten ibaret. Bu sayede kaslarınız tembelleşmekten kurtulacak ve gerektikleri gibi uyarılacaklar. Eğer masanın başından bir an bile olsun ayrılamayacak kadar yoğunsanız, çalışırken de sağlınızı korumanın yolu var. Ünlülerin koçu olarak bilinen Kira Stokes, oturduğunuz yerde kalça yanaklarınızı birkaç defa güçlüce sıkmanın işe yarayacağını söylüyor. Stokes, esprili bir anlatımla “Kalçalarınızın arasında 1 milyon Dolar değerinde bir çek olduğunu hayal edin ve düşmesini engelleyecekmiş gibi sıkın!” diyor. Sanırız ki bu örnek ne kadar kuvvet harcamanız gerektiğini net olarak anlatıyor.

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ölü popo sendromu ölü popo

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