Adı Oscar’la anılan Daniel Kaluuya'nın son filmi Judas and the Black Messiah nihayet görücüye çıkıyor

Daniel Kaluuya’nın başrolünü Lakeith Stanfield’le paylaştığı Judas and the Black Messiah filminin vizyon tarihi belli oldu. Vizyon takvimini yeniden düzenleyen Warner Bros., filmin 12 şubat 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Kaluuya ile birlikte Jesse Plemons, Dominique Fishback ve Martin Sheen gibi isimler yer alıyor.

Shaka King’in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Will Berson ve King kaleme aldı. Judas and the Black Messiah, Berson ve Kenny - Keith Lucas Kardeşler'in hikayesine dayanıyor. Film, Kara Panter Partisi lideri Fred Hampton'ın hayatı ve suikastına dayanıyor. Daniel Kaluuya filmde Fred Hampton'ı canlandırıyor.

Önümüzdeki 12 ay boyunca, Warner Bros.'un yeni kararı doğrultusunda şirketin geri kalan filmleri gibi Judas and the Black Messiah da yayın hizmeti HBO Max'te ve sinemalarda aynı anda gösterime girecek. Wonder Woman 1984, Dune ve The Matrix 4, karma gösterim stratejisini takip eden 18 film arasında yer alıyor. Bu filmler, vizyon gününü takiben bir ay boyunca HBO Max'te satışa sunulacak.