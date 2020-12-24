Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Adı Oscar’la anılan Daniel Kaluuya'nın son filmi Judas and the Black Messiah nihayet görücüye çıkıyor

Adı Oscar’la anılan Daniel Kaluuya'nın son filmi Judas and the Black Messiah nihayet görücüye çıkıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 07:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adı Oscar’la anılan Daniel Kaluuya'nın son filmi Judas and the Black Messiah nihayet görücüye çıkıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca vizyon tarihi ertelenen Judas and the Black Messiah, yeni vizyon tarihini aldı. Başrol oyuncusu Daniel Kaluuya’nın adının Oscar tahminlerinin üst sıralarında çıktığı film, 12 şubat 2021’de izleyiciyle buluşacak.

Daniel Kaluuya’nın başrolünü Lakeith Stanfield’le paylaştığı Judas and the Black Messiah filminin vizyon tarihi belli oldu. Vizyon takvimini yeniden düzenleyen Warner Bros., filmin 12 şubat 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacağını açıkladı. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Kaluuya ile birlikte Jesse Plemons, Dominique Fishback ve Martin Sheen gibi isimler yer alıyor.

Bu nasıl fark? Tanımak imkansız! Bir sakal her şeyi değiştirirBu nasıl fark? Tanımak imkansız!

Shaka King’in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Will Berson ve King kaleme aldı. Judas and the Black Messiah, Berson ve Kenny - Keith Lucas Kardeşler'in hikayesine dayanıyor. Film, Kara Panter Partisi lideri Fred Hampton'ın hayatı ve suikastına dayanıyor. Daniel Kaluuya filmde Fred Hampton'ı canlandırıyor.

Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisinizYüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz

Önümüzdeki 12 ay boyunca, Warner Bros.'un yeni kararı doğrultusunda şirketin geri kalan filmleri gibi Judas and the Black Messiah da yayın hizmeti HBO Max'te ve sinemalarda aynı anda gösterime girecek. Wonder Woman 1984, Dune ve The Matrix 4, karma gösterim stratejisini takip eden 18 film arasında yer alıyor. Bu filmler, vizyon gününü takiben bir ay boyunca HBO Max'te satışa sunulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Margot Robbie, 'Barbie' oluyorMargot Robbie, 'Barbie' oluyor
Kahkaha tufanına hazır olun! Kahkaha tufanına hazır olun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Margot Robbie, 'Barbie' oluyor

Margot Robbie, 'Barbie' oluyor

Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!

Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Diğer Haberler

Charlize Theron’un tahtını almıştı! Anya Taylor-Joy'lu yeni Mad Max filminden gelişmeler var

Charlize Theron’un tahtını almıştı!

Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Koskoca Braveheart ne hale geldi! Birileri onu durdursun

Margot Robbie, Barbie filmiyle bilinmeyen bir dünyanın kapısını aralayacak

Margot Robbie, 'Barbie' oluyor

Denzel Washington, The Little Things’te bir dizi korkunç cinayeti çözmeye çalışıyor

Denzel Washington’lı cinayet filminden nefes kesen fragman

James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı

James Bond’un geleceği tehlikede! Satışa çıktı

Pedro Almodovar seçti: 2020'nin en iyi filmleri!

Onun seçimiyle 2020'nin en iyi filmleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.