Adım adım takip etti! Sokak ortasında sevgilisiyle öpüşen eşini görünce kendisine hakim olamadı... Arabayla çarpıp kaçtı

Avustralya'nın Queensland kentinde yaşayan 38 yaşındaki Christie Lee Kenndy isimli bir kadın, kocası David Larkin ve onun sevgilisi Zowie Noring’i sokak ortasında öpüşürken yakaladı. Brisbane bölgesinde çifti gören kadının çarpma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri mahkemeye delil olarak sunuldu.

TELEFONUNDAN TAKİP ETTİ

Çocuklarını kreşten almaya gittiğini söyleyen kocasının hareketlerinden şüphelenen kadın “Telefonumu Bul” özelliğini kullanarak eşinin yerini tespit etti. Kocası ve sevgilisini gören kadın önce ikiliye arabayla çarptı ardından ise aracından inerek saldırdı.

Kennedy motorlu taşıtı tehlikeli bir şekilde kullanma ve fiziksel saldırı suçlarından tutuklanarak gözaltına alındı. Kennedy iki suçtan dolayı dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu hapis cezası iki yıl süreyle tamamen ertelendi. Kennedy'ye eski kocası ve Noring'e tazminat olarak 5.000 dolar (yaklaşık 99 bin 855 TL) ödemesi emredildi.