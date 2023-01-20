MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten ilk kare!

Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten ilk kare!

20.01.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi Adım Farah'tan ilk kare geldi. FOX’ta yayınlanacak olan dizi için geri sayım başladı. Peki, Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten ilk kare!

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Benim Adım Farah dizisi için geri sayım başladı. Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaşacağı “Adım Farah”ın başrol oyuncuları, dizinin afiş çekimi gerçekleştirdi. Peki, Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm detaylar...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX’ta yayınlanacak olan yeni dizi Adım Farah'ın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Adım Farah"ın yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Adım Farah

ADIM FARAH KONUSU NE?

Adım Farah dizisinin ana hikayesi şöyle; ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda; Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu uyarlama mı?Şahmaran konusu nedir, oyuncuları kimler, konusu uyarlama mı?
Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’
Müjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşındaMüjde Ar son haliyle hayran bıraktı: Kim der 68 yaşında
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oyuncu turu

En Çok Okunan Haberler

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde!

Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

Erdoğan'dan seçim açıklaması: '10 Mart'ta ilan edilirse...'

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.