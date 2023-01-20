Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten ilk kare!

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Benim Adım Farah dizisi için geri sayım başladı. Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaşacağı “Adım Farah”ın başrol oyuncuları, dizinin afiş çekimi gerçekleştirdi. Peki, Adım Farah ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli mi? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni diziye dair tüm detaylar...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX’ta yayınlanacak olan yeni dizi Adım Farah'ın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Adım Farah"ın yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ADIM FARAH KONUSU NE?

Adım Farah dizisinin ana hikayesi şöyle; ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda; Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

