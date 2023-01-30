Adım Farah için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezonun iddialı dizilerinden ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren Adım Farah'ın hikayesi de oldukça dikkat çekici. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları Adım Farah yakında izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Adım Farah ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Adım Farah konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

ADIM FARAH NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Demet Özdemir, “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin ardından ekrana dönüyor. Bu arada “Aşk Taktikleri” ve “Dünyayla Benim Aramda” dizilerini çeken başarılı oyuncu senaryosunu çok sevdiği yeni dizisi “Adım Farah”la yakında izleyicisinin karşısına çıkacak.

O3 Medya imzalı dizide mesleği doktorluk olan göçmen bir kadına hayat veren Özdemir’in projesinin yayın günü merak ediliyor. Kulislerdeki bilgiye göre eğer son dakika bir değişiklik yapılmazsa “Adım Farah” dizisi Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşacak. Demet Özdemir’in de gönlünden geçen yayın gününün Çarşamba olduğu iddia ediliyor.

ADIM FARAH KONUSU NE?

Dizi ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi deneyimli isimler yer alıyor.



