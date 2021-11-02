Adını "Meta" olarak değiştiren Facebook’un gerçek amacı ne?

Facebook resmi duyurusunu yapmadan önce, şirketin ismini değiştireceğine dair bazı iddialar mevcuttu. Sonuç olarak bu iddialar doğru çıktı. Facebook şirketinin ismi Meta olarak değiştirildi. Elbette burada şu yanlış anlaşılmayı gidermemiz gerekiyor. Facebook sitesinin ismi değişmedi. Yani Facebook sitesinin ismi hala Facebook.

Değişen Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha pek çok ismin dahil olduğu Facebook şirketinin ismi. Daha önce bu markalar Facebook şirketine bağlıydı. Şimdi ise hepsi Meta’ya bağlı. Peki Zuckerberg’in Meta ile yapmak istediği şey ne?

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Meta ile ilgili bir fragman yayınlandı. Yayınlanan bu fragmanda metaverse’e de değinildi.

FACEBOOK'UN METAVERSE AMACI

Aslında Facebook CEO'su, ya da yeni adıyla Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Metaverse ile insanların direkt olarak etkileşime girebilecekleri yeni bir dijital dünya tasarlamayı amaçlıyor. Elbette bu o kadar da kolay olmayacaktır. Ready Player One filmini izleyenler bu dijital dünyanın nasıl olacağını biraz daha kolay anlayabilirler.

Tamamen Zuckerberg’in şirketi Meta’nın üretimi altında olan, seçeneklerin sonsuz olduğu bir dijital dünya. Bu ilk duyulduğunda kulağa biraz absürt gelebilir. Fakat dünya giderek bu düzleme doğru kayıyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz. Eğer Meta, gerçekten böyle bir dünya kurabilirse, rakiplerine her anlamda çok büyük bir fark atacaktır. Ancak rakiplerin metaverse için harekete geçmiş olmama ihtimali de son derece düşük.

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