Adriana Lima kilolarından kurtuldu! Kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Metin Hara ile de yaşadığı aşkla Türkiye'de oldukça popüler olan Brezilyalı model Adriana Lima, 2021'de yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmış, 2022'nin eylül ayında da oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Lemmers ile mutlu birlikteliği süren ünlü model doğum kiloları yüzünden sosyal medyada zorbalığa maruz kalmıştı.

SPOR VE DİYETLE ZAYIFLADI

Son görüntüsüyle uzun süre gündemde kalan model daha sonra spor ve diyetle eski haline döndü.

Adriana Lima bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde sevgilisiyle birlikte boy gösterdi.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi 'Killers of the Flower Moon' galasına katılan modelin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Lima'yı görenler "Zayıf ama rüküş" yorumlarında bulundu.



