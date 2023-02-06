AFAD'dan deprem sonrası çok önemli uyarı! "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, pek çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

"HABERLEŞMELERİNİZİ KISA MESAJ SERVİSİ (SMS) VE İNTERNET TABANLI MESAJLAŞMA YAZILIMLARI ÜZERİNDEN YAPINIZ"

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

⚠️ ÖNEMLİ!



Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.



????Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.



???? Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

(AA)

