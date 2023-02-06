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AFAD'dan deprem sonrası çok önemli uyarı! "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

06.02.2023 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) önemli bir uyarı yapıldı. AFAD, pek çok ilde hissedilen depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" ifadesi yer aldı.

AFAD'dan deprem sonrası çok önemli uyarı! "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, pek çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

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İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

"HABERLEŞMELERİNİZİ KISA MESAJ SERVİSİ (SMS) VE İNTERNET TABANLI MESAJLAŞMA YAZILIMLARI ÜZERİNDEN YAPINIZ"

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

(AA)

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