Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı! İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, büyük korku yaşandı. Deprem Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 7.4 olarak duyurdu.

DEPREM ANI ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te deprem anına ait kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.

BİNALAR YIKILDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle Malatya'da, Diyarbakır'da ve Gaziantep'te binalar yıkıldı.