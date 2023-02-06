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Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı! İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar

06.02.2023 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedilirken, olay yerinden gelen fotoğraflar yaşanan yıkımı, panik ve korkuyu gözler önüne serdi. Öte yandan, Gaziantep'te deprem anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, büyük korku yaşandı. Deprem Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 7.4 olarak duyurdu.

DEPREM ANI ORTAYA ÇIKTI

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Gaziantep'te deprem anına ait kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.

BİNALAR YIKILDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

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Deprem nedeniyle Malatya'da, Diyarbakır'da ve Gaziantep'te binalar yıkıldı.

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OLAY YERİNDEN GELEN FOTOĞRAFLAR YAŞANAN YIKIMI, PANİK VE KORKUYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

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