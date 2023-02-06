Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı! İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, büyük korku yaşandı. Deprem Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 7.4 olarak duyurdu.
Gaziantep'te deprem anına ait kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüler, sarsıntının şiddetini ortaya koydu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle Malatya'da, Diyarbakır'da ve Gaziantep'te binalar yıkıldı.