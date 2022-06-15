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Afganistan'daki görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu! Karar verildi

15.06.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi sonrasında ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerlerin gerçekleştirdiği tahliye uçuşu sırasında uçaktan düşen Afganların görüntüleri dünyanın gündemine oturmuştu. Meydana gelen can kayıpları ile ilgili başlatılan soruşturma uçuşu gerçekleştiren ABD'li pilotlar hakkında karar verildi.

Afganistan'daki görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu! Karar verildi

ABD'nin geri çekilmesi kararı sonrasında Taliban, Kabil'e girmiş ve birçok kişi ülkeden kaçmak için havalimanına akın etmişti. ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerlerin gerçekleştirdiği tahliye uçuşu sırasında uçaktan düşen Afganların görüntüleri dünyanın gündemine oturmuştu. Meydana gelen can kayıpları ile ilgili başlatılan soruşturmada ABD'li pilotlar aklandı.

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SORUŞTURMA 10 AY SÜRDÜ

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den yapılan tahliye uçuşları sırasında uçağın iniş takımlarında bulunan insan kalıntılarına ek olarak en az 2 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerlerin "düzenlemelere uyumlu" olduğu belirtildi.

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ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi sözcüsü Linda Card yaptığı açıklamada, uçuş ekibinin yaklaşık 10 aylık süren bir soruşturmanın ardından aklandığını belirterek, mürettebatın, "kaynakların kısıtlı olduğu eşi görülmemiş bir tahliye sırasında, olaya özel geçerli uygulanabilir kurallara ve genel silahlı çatışma yasasına uygun hareket ettiğini" ifade etti.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN UÇUŞ DURUMUNA GEÇİLDİ"

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek ise yaptığı açıklamada, olayın "trajik" olduğunu ifade ederek, olay sırasında mürettebatın, uçağın güvenliğini sağlamak için uçuş durumuna geçtiğini belirtti.

UÇAKTAN DÜŞMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl Afganistan’dan düzenlenen tahliye operasyonları sırasında ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 Globemaster III tipi askeri kargo uçağı, bölgeden tahliye edilmek isteyen Afgan siviller uçağın etrafındayken kalkış yapmıştı. Uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan en az 2 kişi, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü.

ABD Hava kuvvetleri olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, mürettebatın "uçağın etrafındaki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi" nedeniyle havaalanından hızlı bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığını belirtmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Taliban
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