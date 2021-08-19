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  4. Afganistan'dan tahliyeler sürüyor! Uçaktaki fotoğraf karesi gündem yarattı

Afganistan'dan tahliyeler sürüyor! Uçaktaki fotoğraf karesi gündem yarattı

19.08.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'den Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile yapılan tahliyeler devam ederken uçağın içinden paylaşılan bir fotoğraf karesi ise gündem oldu.

Afganistan'dan tahliyeler sürüyor! Uçaktaki fotoğraf karesi gündem yarattı

Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı’ndan Türk Hava Kuvvetleri’nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor.

Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı’ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan’daki İslamabad Havalimanı’na getirildi.

İstanbul’dan giden THY’ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12’si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50’de İslamabad’tan hareket etti. THY’nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

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MSB PAYLAŞTI

Türk Hava Kuvvetleri'nin yürüttüğü tahliye çalışmaları devam ederken Millİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bir fotoğraf karesi dikkat çekti.

MSB

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF KARESİ

Söz konusu fotoğraf karesinde uçağın içindeki nizami bir şekilde yerleştirilmiş koltuklarda oturan vatandaşlar görülürken sosyal medyada sık sık ABD kargo uçağıyla yapılan tahliyedeki fotoğraf karesiyle kıyaslandı.

CETINER

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Kabil Afganistan Taliban
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