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  4. Uçaktan düşen Afganlarla ilgili acı gerçek! Ölüme götüren söylenti günler sonra ortaya çıktı

Uçaktan düşen Afganlarla ilgili acı gerçek! Ölüme götüren söylenti günler sonra ortaya çıktı

19.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'dan kaçmak için ABD uçağının tekerlerine tutunan ve kalkıştan kısa bir süre sonra yere düşerek hayatını kaybeden Afganlarla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. İki kardeşin duydukları söylenti nedeniyle havaalanına koştukları öğrenildi.

ABD'nin bölgeden çekilmesiyle son bir haftada dehşet verici bir hızla kontrolü eline alan Taliban, pazar günü başkent Kabil'e girdi.

Ülkeyi terk etmek isteyenler günlerdir başkentteki havalimanına akın ediyor. Havalimanı trajik görüntülere sahne oldu.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Uçaklarda yer bulmaya çalışan pek çok kişi kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalıştı. Kendilerini uçağın tekerleğine bağlayan üç kişi kalkıştan hemen sonra uçaktan düştü ve feci şekilde can verdi.

Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu görüntülerin arkasından oldukça trajik bir hikaye çıktı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Uçaktan düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, feci şekilde can veren iki kişinin Kanada'ya kaçmak umudu ile havalimanına giden 16 ve 17 yaşındaki kardeşler olduğu ortaya çıktı.

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ÖLÜME GÖTÜREN SÖYLENTİ

Aynı habere göre, sekiz kardeşin en büyükleri olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına koştu.

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Kardeşlerden bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı ve aileye teslim edildi. Ancak diğer kardeşin cansız bedenine hala ulaşılamadı.

Bir akraba, VICE'a Kabeer'i 'ölü ya da diri' bulmayı umduklarını çünkü bunun aileyi 'teselli edeceğini' söyledi.

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Kardeşler hiçbir zaman Taliban yönetimi altında yaşamamıştı.

Öte yandan NATO, Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Taliban
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu ABD kadar şeytan bir ülke daha dünyada vucut buldu mu acaba? 20 bin kişi ABD ya da Kanada'ya götürülecek diye söylenti çıkarılıyor, böylece milletin havaalanına hücum etmesi sağlanıyor. Ardından da Talibandan kaçmak için kendilerini uçağa bağladılar diye haber yapılıyor. Oysa bugün bizim ülkemizde bile böyle bir söylenti çıksın havaalanları abd veya kanadaya gitmek isteyen vatandaşlarla dolar ve eminim bizden de birçok kişi kendini uçağın biyerlerine bağlar.
süper güç olduğunu iddia eden amerika, eşkiyaların korkusundan işte böyle kaçtı. amerika için tam bir fiyasko. ancak afganlılar ülkelerinden kaçarak acizlik sergileyeceğine, ülkelerini savunarak birlik olmalıydılar. hala belli gruplar özellikle cesur kadınlar eylem yapabiliyor ve protesto ediyorlar. demokrasi altın tepside hediye edilmez, mücadele ederek gerekirse canlar verilerek elde edilir.
Müslümanlık adına acı bir durum.. Hiristıysnlatın adalrtine sığınmak için ölümü göze almak...

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