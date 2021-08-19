Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı

NATO'nun pazar gününden bu yana Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı Afganistan'dan dünyayı dehşete düşüren bir görüntü daha yayınlandı. Taliban yönetimindeki ülkede yaşanan son olayları aktaran CNN International ekibi, saldırıya uğradı. Silahlar ateşlenmek üzereyken koşmaya başlayan yayın ekibinin yaşadıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

KAYDA ALDIĞINI GÖRÜNCE ÜZERLERİNE KOŞMAYA BAŞLADILAR

Taliban'ın Afganistan yönetimini sadece dokuz günde ele geçirmesinin ardından tüm dünyanın gözü Kabil'e çevrildi. Sivil halk ülkeyi terk etmeye çalışırken dört bir yandan endişelendiren görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ülkede kadınlar, Taliban'ın verdiği garantiye rağmen sokağa çıkmaya korkarken, CNN International muhabiri Clarissa Ward'un da bir günde değişen görüntüsü tüm dünyada gündem yaratmıştı.

TALİBAN GÜÇLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Çarşamba günü silahlı Taliban savaşçılarıyla karşı karşıya kaldıklarında Afganistan'ın Kabil kentinden son haberleri dünyaya iletmeye çalışıyorlardı.

Çaresiz Afganlar ve tahliye uçuşuyla kaçmayı uman aileleri korkutmanın yanı sıra kalabalığı kontrol etmek için ateş açan Taliban savaşçıları, bu kez ekibin etrafını sarmıştı.