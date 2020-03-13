MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe evleniyor mu? Afili Aşk ne zaman bitiyor?

Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe evleniyor mu? Afili Aşk ne zaman bitiyor?

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2020 02:22 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen romantik komedi dizisi Afili Aşk ekrana veda ediyor. Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Afili Aşk'ın 38. ve final bölüm fragmanı yayınlandı. Finalde Kerem ve Ayşe sonunda nikah masasına oturuyor. Peki Afili Aşk dizisi nasıl bitecek? İşte Afili Aşk final bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 19 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 38. yeni bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Afili Aşk final bölümünde, Ayşe'nin hamilelik haberi doğru çıkınca soluğu nikah masasında alan ikili, artık yalansız ve gerçek bir evlilikle hayatlarını birleştirme kararı alıyor. Bu defa ailelerin de desteğini alan iki aşık sonsuz mutluluk için imzalarını atacaktır.

fili

Afili Aşk final bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

Afili Aşk final yapıyor! Çağlar Ertuğrul'dan veda mesajıAfili Aşk final yapıyor! Çağlar Ertuğrul'dan veda mesajı

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar.

5e675e83e226012f04c4b841

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurduJet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afili Aşk 38. Bölüm Final Fragmanı, afili aşk,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Hayat dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İddialı dizi Yeni Hayat'tan çarpıcı fragman!

Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 59. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha katil mi oluyor?

Can Yaman ile Özge Gürel yeniden aynı dizide buluşuyor!

Yıllar sonra yeniden aynı dizide buluşuyorlar!

Babil 8. yeni bölümden ön izleme yayınlandı! Babil'de İrfan'ı çıldırtan şantaj!

Babil'de İrfan oğlunun hayatıyla sınanıyor!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel açıkladı! İşte Jet Sosyete final tarihi

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'nın babası geliyor: Hayatta en korktuğum şeysin! Mucize Doktor son bölüm izle

Mucize Doktor'da Ali'nin babası geliyor! "En korktuğum şeysin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.