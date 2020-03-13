Afili Aşk 38. final bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem ve Ayşe evleniyor mu? Afili Aşk ne zaman bitiyor?

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 19 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 38. yeni bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Afili Aşk final bölümünde, Ayşe'nin hamilelik haberi doğru çıkınca soluğu nikah masasında alan ikili, artık yalansız ve gerçek bir evlilikle hayatlarını birleştirme kararı alıyor. Bu defa ailelerin de desteğini alan iki aşık sonsuz mutluluk için imzalarını atacaktır.

Afili Aşk final bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar.

Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?



