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Afrin ve Çukurca şehitlerinin ailelerine övünç madalyaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 3 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Afrin ve Çukurca şehitlerinin ailelerine övünç madalyaları verildi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da 3 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi. Vali Okay Memiş, "Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadelede şehitler veriyoruz. Bunlara üzülmekle birlikte mücadelede kararlılığımız daha da artıyor" dedi.
'Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 5 Şubat 2018 günü şehit olan Teğmen Ahmet Aktepe ile el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 Mart 2018'de şehit olan Piyade Teğmen Muhamet Kır ve Hakkari Çukurca üs bölgesine 17 Ekim 2017 günü düzenlenen terörist saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in ailelerine törenle Devlet Övünç Madalyaları verildi. Şehit ailelerinin duygusal anlar yaşadığı törende Vali Okay Memiş, şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'ye madalya ve beratını takdim etti. Vali Memiş, şehidin 4 yaşındaki kızı Aysima'ya oyuncak hediye etti. Memiş, daha sonra şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın beratını anne Hemra Cömert ile kardeşleri Ahmet, Büşra ve Mustafa Kır'a teslim ederken, şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in madalya ve beratını ise baba İmran Gezer ile anne Zeynebe Gezer'e verdi.
Törenden sonra şehit ailelerini makamında misafir eden Vali Okay Memiş, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehitler verildiğini söyledi. Büyük üzüntü yaşanmasına rağmen terörle mücadelede kararlılığın arttığını ifade eden Vali Memiş, "Allah bizleri şehitlerimize karşı ahirette mahcup etmesin. Onlar genç yaşta bu ülke için canlarını feda ettiler biz de görevimizi yaparken onlara layık olmaya çalışıyoruz. Onlarla ahirette karşılaştığımızda 'Ey arkadaş biz canımızı ortaya koyduk sen ne yaptın?' dediğinde bize de 'elimizden geleni yaptık' demeyi Allah nasip etsin" diye konuştu.

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Afrin ve Çukurca şehitlerinin ailelerine övünç madalyaları verildiAfrin ve Çukurca şehitlerinin ailelerine övünç madalyaları verildiAfrin ve Çukurca şehitlerinin ailelerine övünç madalyaları verildi

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