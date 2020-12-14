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Afyonkarahisar'daki bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi! 24 saat nöbet tutuyorlar

14.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'daki bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi! 24 saat nöbet tutuyorlar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı 63 nüfuslu Camili köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı giriş çıkışları bariyer ile kapatıp 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Camili köyü bugüne kadar koronavirüsle hiç tanışmadı ve çevrede örnek köy olarak gösterildi. Camili köy halkı önlem olarak köye virüslü kimsenin girmemesi ve koronavirüs getirmemesi için gönüllü olarak sıra ile köyün giriş ve çıkış yollarına bariyer kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eskişehir’de de 120’ye yakın nüfusunun olduğu öğrenilen Camili Köyünün Muhtarı Kenan Kuru, koronavirüs ile karşılaşmamalarında en büyük etkeninin aldıkları önlemler olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar köyümüz halkı, koronavirüsle tanışmadı ve tanışmak da istemiyor. Köyümüzde koronavirüs yoktur. Her gün halkımız köye koronavirüs ve ziyaretçi girmemesi için 24 saat köyün girişinde sıra ile gönüllü olarak nöbet tutmaktadırlar” dedi.

'BİRBİRİMİZE GELİP GİTMİYORUZ'

Kenan Kuru ayrıca, köye dışarıdan giriş çıkışlarında kontrollü bir şekilde sağlandığını ve önlemlerin üst seviyede olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Köyümüze dışardan birisi kendi yakınını ziyarete gelecekse, hemen ateşini ölçüyoruz ve HES kodunu kontrol ediyoruz. Köyümüze gelen ziyaretçi olursa ‘hemen işini gör ve bu köyden ayrıl’ diyoruz. Ama köyümüze yabancı kişiler gelirse, koronavirüse önlem olarak köyümüze asla sokmuyoruz. Köyümüzde birbirimize gelip gitmiyoruz. Herkes kendi evinde oturuyor. Bu uygulamada taviz vermiyoruz. Köyümüzde koronavirüse önlem olarak yaptığımız uygulamadan dolayı köylümüz evlerinde koronavirüssüz olarak huzur içinde yaşıyor. Bu örnek uygulamayı yeni oluşturduk. Köyümüz Emirdağ’ına 25, Eskişehir’e 85 kilometre mesafededir. Köyümüzde kışın 63 kişi, yazın ise 80 kişi yaşıyor.”

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Kaynak: İHA

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