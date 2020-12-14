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  4. Sivas İmranlı'da koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü

Sivas İmranlı'da koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü

14.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Sivas İmranlı'da koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü. Kaymakam Hacı Kerim Meral, yaptığı açıklamada "Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edeceğiz" dedi.

İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan iş yerlerini denetledi. Esnaflarla bir süre sohbet eden Meral; sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

VAKA SAYISI 7'YE DÜŞTÜ

Kaymakam Meral, denetimlerin ardından sosyal medya hesabından İmranlı’da vaka sayısının 7’ye düştüğünü açıkladı.

Kaymakam Meral, sosyal medya hesabından, “Sizlerin sayesinde vaka sayımız toplam 7'ye kadar düştü. Bütün İmranlı hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ederim. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

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(İHA)


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