Ağır hasarlı araca kasko yapılır mı? Ağır hasar kayıtlı aracın kasko sigortası nasıl olur?

Trafik kazalarını her zaman önleyebileceğimiz sebeplerle olmaz. Bazı durumlarda elde olmayan nedenlerle trafik kazası yaşanabilir. Örneğin karşı taraftan kaynaklı hatalar, doğal afetler gibi farklı nedenlerle kazalar yaşanabilir. Bu tip durumlar ya da çarpışmalar sonucu araç kullanılamaz hâle gelirse kaza sonrası ortaya çıkan hasar masrafları oldukça yüksek olabilir. Ağır hasarlı araçlarda kaza geçmişi çok yüksek olduğu için bu sürecin değerlendirilmesi biraz zaman alabilir. Pert kasko sigortası ile ağır hasarlı araçların, geçmiş hasar kaydına göre kasko sigortaları yapılır.

Ağır hasarlı araç kaskosu, ağır hasar kayıtlı araçlara yapılır. Yaşanılan kaza sonrasında aracın %70 oranında hasar alıp kullanılamaz hâle gelmesi ve onarım masraflarının sigorta rayiç değerine yakın olduğu araçlara yapılır.

Ağır hasarlı araca kasko yapılır mı?

Geçtiğimiz yıllarda pert araçları bir risk olarak değerlendiren sigorta şirketleri, ağır hasar alan araçları sigorta teminatı kapsamına almıyordu. Günümüzde ise çok sayıda sigorta şirketi ağır hasarlı ya da daha az hasarlı tüm araçlara, model ve yıl sınırına bakmaksızın çeşitli teminatlar sağlayabiliyor. Yaşadığı kaza sonucu ağır hasar alan bir araç ikinci el olarak satın alınmasından sonra kasko sigortasından yararlanabilir. Elbette sigorta dışında güvenli sürüş için tüm şartlar karşılanmalı, bakım ve onarımlarının eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir.

Kasko, trafik sigortasından farklı olarak isteğe bağlı yapılan sigorta çeşididir. Bu durumda pert aracın kaskosu teminatlar dâhilinde karşılanır. Birçok sigorta şirketinde pert araç sahibi ve sigorta şirketinin aralarında belirlediği maddeler dâhilinde kasko poliçesi oluşturulur. Kasko sayesinde başınıza gelebilecek çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık gibi tehlikeli durumlara karşı taşıdığınız mali riski ortadan kaldırabilirsiniz.

Ağır hasar kayıtlı aracın kasko sigortası nasıl olur?

Araçta büyük hasarlar olmasına neden olan kazalarda yüksek maddi yük yaşanabilir. Pert kasko yapıldığı zaman maddi anlamda risk ortadan kalkabilir ve sürücünün kaygısı azalır. Pert kasko teminatlarını belirlerken aracın geçmiş kaza durumu dikkate almaz. Sadece yeni kaza risklerine karşı aracın hasar masraflarını güvence altına alır. Böylece aracınız için hem alıcı bulmakta güçlük çekmezsiniz hem de kendinizi ekonomik anlamda güvence altında hissedersiniz.

Aracınıza pert kasko yaptırdığınız zaman ücretsiz ekspertiz hizmeti de sağlanır. Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de ağır hasarlı aracın, pert kaskosu için bazı şartları karşılaması gerekir. Pert aracın kaskosu için genel şartlar şu şekildedir:

Araç 0-10 yaş arasında olmalıdır.

Aracın ağır hasar kaydının olması gerekir. (%70 üzeri olmalıdır)

Otomobil, minibüs ya da kamyonet gibi araç türlerinden birisi olmalıdır.

Ağır hasarlı araca kasko yaptıran şahıs en az 25 yaşında olmalıdır.



