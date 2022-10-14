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Kasko nasıl yapılır? Araç kasko sigortası yaptırmak için gerekli işlemler nelerdir?

14.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde kasko işlemleri oldukça pratik bir hal aldı. İnternet üzerinden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurarak, kasko başvurusu yapabilir, dakikalar içinde kasko teklifleri alabilirsiniz. Kasko için sürücüden istenen araç ve şahsi bilgilerin iletilmesi, başvuru işlemleri için yeterlidir. Kasko nasıl yapılır, aşamaları nelerdir?

Kasko nasıl yapılır? Araç kasko sigortası yaptırmak için gerekli işlemler nelerdir?

İçindekiler

  • Kasko nasıl yapılır?
  • Her araca kasko yapılır mı?
  • Kasko yaptırmak için ne gerekli?

Kasko, sigortalının aracını kaza ve hasar risklerine karşı güvence altına almaya yarayan araç sigortasına verilen addır. Herhangi bir motorlu kara taşıtı sürücüsünün kendi iradesi dışında bir kazaya uğraması, aracın yanması ya da çalınması gibi durumlarda sigortalıya tazminat ödenmesini kapsayan bir sigorta çeşididir.

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Kasko; trafik sigortasından farklı olarak, karşı araçtaki hasarı değil de sigortalıya ait aracın hasarını teminat altına alır. Böylece hem aracınız hem de bütçeniz güvence altına alınır. Kaza ya da hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlerden kurtulmuş olursunuz. Günümüzde kasko işlemleri internet aracılığı ile yapılabilir.

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Kasko nasıl yapılır?

Araç kasko sigortası işlemleri internetten kolaylıkla yapılabilir. Sigorta firmasından kasko teklifi almak için sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak ilgili firmaya iletmeniz yeterlidir. Böylece anlaşmalı sigorta şirketlerinin farklı kasko ürünlerini görebilir, fiyatları inceleyebilirsiniz.

Kasko işlemleri sırasında, internet teknolojisinin geldiği nokta sayesinde uygun fiyatlı kasko sigortasından en kapsamlı teminatlara kadar bütün teklifleri tek bir ekranda görme imkanına sahipsiniz. Bu sayede ihtiyaçlarınıza en uygun olan ürüne kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Online ödeme kolaylığı ile kaskonuzu satın alabilirsiniz, poliçeniz ise e-mail adresinize gönderilebilir. Böylece araç güvenceniz anında başlatılmış olur.

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Her araca kasko yapılır mı?

Araç kasko bedelinin hesaplaması sırasında kasko yaş sınırı kavramı kullanılır. Aracın yaş aralığını tespit etmek için tercih edilen kasko yaş sınırı, sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir. Ancak, genellikle 10 ya da 15 olarak belirlenir. Aracın yaşının belirlenmesinde üretim yılı baz alınır. Türkiye Sigortalar Birliği’nin belirlediği kasko değer listesindeki araçlar, yaşlarına göre sıralanır. Yaş sınırı ile ilgili değerlendirmeler bu liste üzerinden hesaplanır. Araç kasko yaş sınırını aşan araçlar, kasko değer listesi içinde yer almaz.

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Dolayısıyla sigorta şirketleri bu araçları poliçe kapsamında değerlendiremez. Bu da sigorta şirketlerinin belirli yaşı geçen araçlara kasko yapmak istememesi anlamına gelir. Bunun en önemli nedeni ise aracın çelik parçalarında metal yorgunluğu olmasıdır. Aynı zamanda çeşitli parçalarının da eski olması göz önünde bulundurulur.

Aracın parçalarının yıpranmış olması, hasar boyutunu çok yüksek rakamlara çıkarabilir. Bu sebeple de sigorta şirketleri, kasko sigortası yaptırmak isteyen araçlar için yaş sınırı belirler. Düzenlemelere göre her yıl kasko yaş sınırı değişkenlik gösterebilir.

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Kasko yaptırmak için ne gerekli?

Araç kasko yenileme işlemleri sırasında ya da ilk kez kasko başvurusunda bazı evraklara ihtiyaç duyulur. Başvuru işlemleri sırasında sigorta şirketi bazı bilgilere ihtiyaç duyar. Kasko prim hesaplamasında aracın yaşı ve geçmiş hasar kaydı istenir. Aranan özelliklerden biri de araç sahibinin yaşıdır. Araç sahibinin yaşı ne kadar küçükse prim için belirlenen tutar da o kadar yüksek olur.

Kasko başvurusu yapan sürücünün mesleği, ehliyeti aldığı yıl, aracın kullanıldığı şehir gibi bilgiler de fiyat üzerinde etkilidir. Trafikte uzun zaman kalan biri ile sadece hafta sonları aracını kullanan kişi aynı primleri ödemez. Mesleği sebebi ile sürekli trafikte olan kişiler daha fazla kaza riski ile karşı karşıya olduğu için risk primi daha yüksektir.

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