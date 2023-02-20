Ağır hasarlı okula girip piyano çalan öğretmenin videosu sosyal medyada gündem olmayı başardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde büyük kayıplara neden oldu. Hatay’dan çekilen bir görüntüde yıkık bir okulun müzik sınıfında Ankara’dan gönüllü olarak afet bölgesine gelen bir müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya piyanonun başına geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. Depremin şiddetiyle duvarları yerle bir olan sınıfta müzik öğretmeni Alkaya Erik Satie’den Gnossienne 1 Notes isimli eserini çaldı. O anlar bir başka kişi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.