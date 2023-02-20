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  4. Ağır hasarlı okula girip piyano çalan öğretmenin videosu sosyal medyada gündem olmayı başardı

Ağır hasarlı okula girip piyano çalan öğretmenin videosu sosyal medyada gündem olmayı başardı

20.02.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat sabahında Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremle kabus dolu günlere uyandı. Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından afet bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden biri olan Hatay’dan gelen bir videoda müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya’nın ağır hasarlı bir okulun müzik sınıfında piyano çaldığı anlar gündem yarattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde büyük kayıplara neden oldu. Hatay’dan çekilen bir görüntüde yıkık bir okulun müzik sınıfında Ankara’dan gönüllü olarak afet bölgesine gelen bir müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya piyanonun başına geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. Depremin şiddetiyle duvarları yerle bir olan sınıfta müzik öğretmeni Alkaya Erik Satie’den Gnossienne 1 Notes isimli eserini çaldı. O anlar bir başka kişi tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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