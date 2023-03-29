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Ağıralioğlu, Akşener'in evine gitti teklifini iletti ama... Çok sert yanıt: O iş bitti!

29.03.2023 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan ve sert sözlerle eleştiren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa kararı aldı. Bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşmesi beklenen Ağıralioğlu'nun, istifa haberini televizyondan duyurması üzerine Akşener'in görüşmeyi iptal ettiği belirtildi. Söz konusu gelişmeler gündem yaratırken, istifa sürecinin perde arkasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Ağıralioğlu, Akşener'in evine gitti teklifini iletti ama... Çok sert yanıt: O iş bitti!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. "İstifa edeceğim. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum." ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'nun Ağıralioğlu'nun yarınki tarih ile kaleme aldığı istifa dilekçesinin partiye gönderildiği belirtildi. Söz konusu istifa kararı özellikle İYİ Parti cephesini hareketlendirdi. Ağıralioğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener'le yapacağı görüşme ise Akşener tarafından iptal edildi.

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GEREKÇE İSTİFASINI TV'DE DUYURMASI

Gazeteci Candaş Tolga Işık konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesinde TV'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi." ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: "İSTİFA TEK TARAFLI BİR KARAR VERME USULÜDÜR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ağıralioğlu'nun istifa kararının ardından, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek." açıklamasını yaptı.

İSTİFANIN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Yaşanan gelişmeler Ankara'da siyaset gündemini hızlandırırken; Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, istifanın perde arkasını anlattı. Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı.

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AKŞENER'DEN SERT YANIT: "O İŞ ARTIK BİTTİ"

"Geçen pazartesi günü Meral Akşener hanımın evine gitti. Orada niçin cumhurbaşkanı adayını desteklemediği yönünde yorum yapınca kendisine sert bir cevap verildi. Genel Başkan tarafından kendisine 'O iş artık bitti. Biz imzamızı attık artık cumhurbaşkanı adayımızın kazanması için çaba göstereceğiz' yanıtı verildi.

'BENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAPIN'

Ağıralioğlu da bu sözler üzerine sözünü kesti ve arkasından bir talepte bulundu. 'Beni genel başkan yardımcısı yapın' dedi. Bunun üzerine Meral hanım da 'Şimdi bunun sırası değil' diyerek yanıt verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'dan istifa kararı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'dan istifa kararı

ÇAĞRI BEKLİYORDU AMA...

Ayrıldıktan iki gün sonra da kameralar karşısına geçen Ağıralioğlu bilinen o sert açıklamasını yaptı. Arkasından da adaylık için başvurmadı. Çünkü adaylık için kendisine çağrı yapılmasını istiyordu. Öye bir çağrı da kendisine yapılmadı."

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Meral Akşener Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti

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