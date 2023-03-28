Son dakika: Açıklamalarıyla gündem olmuştu! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'dan istifa kararı

Son dakika haberi: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceği öğrenildi. Habertürk televizyonunda Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a mesaj gönderen Yavuz Ağıralioğlu, "İstifa edeceğim. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu'nun yarın TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

MERAL AKŞENER GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun istifa kararı kulisleri hareketlendirdi. Yarın saat 13'te İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşmesi beklenen Ağıralioğlu'nun, istifa haberini televizyondan duyurması üzerine Akşener'in görüşmeyi iptal ettiği belirtildi. Gazeteci Candaş Tolga Işık konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesin tv'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi." dedi.

İYİ PARTİ'DEN YANIT

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ağıralioğlu'nun istifa kararının ardından, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemine tepki göstermişti.

Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Ağıralioğlu, "HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız." şeklinde konuşmuştu.

Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.