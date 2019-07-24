Birçok insanın yaşlanma belirtileriyle savaşmaya saplantılı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Buna rağmen dudaklar ve ağzı çevresine pek önem verilmiyor. Oysa ki yaşlanma belirilerinin ilk işareti ve hacim kayıpları ağzı çevresinde başlıyor. Ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 8 kötü alışkanlık.
SOMURTMAK
Instagram ve selfie severler tarafından popüler kılınan somurtma eylemi Dr. Tailor'a göre yapılmaması gereken hareketlerin başında geliyor. Sürekli aynı ifade içinde olmak ve somurtgan bir mimik içinde olmak derinin sürekli aynı yerden katlanmasına ve çizgilerin yerlerinin sabitlenmesine neden oluyor.
PİPET KULLANMAK
Birçok kadın, rujlarının cam bardaklara bulaşmasını önlemek için içeceklerini pipet yardımıyla tüketiyor. Ancak tekrarlayan hareket, kırışıklıklara katkıda bulunabilir, doğal kolajenin kaybolmasına neden olabilir.
KURUMA
Dudaklarımız Dr Rekha'ya göre doku hücrelerinin sağlığının doğrudan bir yansımasıdır. Bu hücreler sağlıklı olduğunda dudaklarımız dolgun ve genç görünür. Ancak susuz kaldığımızda dudaklarımız lapa lapa, kuru,
çatlak görünür ve bazı enfeksiyonlara daha yatkın hale gelir. Bu yüzden dudakları nemli tutmak önemlidir.
GÜNEŞLENME
Güneşe maruz kalma, en sık görülen soğuk ağrılı lezyon tetikleyicilerinden biridir ve bu da dudakların yaralanmasına ve hasar görmesine neden olur. Ve sonrasında yaşlılık belirtilerinin görülmesini sağlar. Bunu önlemek için, Dr. Rekha Tailor şunları söylüyor: “Yüksek faktörlü güneş perdesine sahip bir dudak balsamı kullanmak sadece dudakları nemli tutmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onları ölümcül UV ışınlarından da korur.”
SİGARA
Sigara içmek vücutta erken yaşlanmaya katkıda bulunan serbest radikalleri üretir. Tekrarlayan hareketler dudakların kenarındaki kırışıklıklara katkıda bulunur. Sigaradan vazgeçmek ideal bir çözüm olacaktır.
ÇİĞNEMEK
Pek çok insan stresten veya alışkanlıklardan dolayı dudaklarını ısırır ve çiğner. Bunu bırakmak oldukça önemlş çünkü anormal hücresel büyümeye yol açabilecek yara izi dokusu geliştirebilirsiniz.
GÜLÜMSEMEK
Yüz kaslarınızı gülümsemek için tekrar tekrar kullandığınızda, dudakların yanlarında görünen çizgileri fark edeceksiniz. Dr. Rekha şöyle diyor: 'Tabii ki gülümsemekten vazgeçmeyeceksiniz ancak güzellik rutininize cilt bakım seansları ekleyebilirsiniz.'
ISLIK ÇALMAK
Bir kamıştan yudumlamaya benzer şekilde, uzun süre ıslık çalmak, ağız etrafındaki kırışık cilde katkıda bulunur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum