Birçok insanın yaşlanma belirtileriyle savaşmaya saplantılı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Buna rağmen dudaklar ve ağzı çevresine pek önem verilmiyor. Oysa ki yaşlanma belirilerinin ilk işareti ve hacim kayıpları ağzı çevresinde başlıyor. Ağız çevresinde kırışıklıklara neden olan 8 kötü alışkanlık.

SOMURTMAK

Instagram ve selfie severler tarafından popüler kılınan somurtma eylemi Dr. Tailor'a göre yapılmaması gereken hareketlerin başında geliyor. Sürekli aynı ifade içinde olmak ve somurtgan bir mimik içinde olmak derinin sürekli aynı yerden katlanmasına ve çizgilerin yerlerinin sabitlenmesine neden oluyor.

PİPET KULLANMAK

Birçok kadın, rujlarının cam bardaklara bulaşmasını önlemek için içeceklerini pipet yardımıyla tüketiyor. Ancak tekrarlayan hareket, kırışıklıklara katkıda bulunabilir, doğal kolajenin kaybolmasına neden olabilir.

KURUMA

Dudaklarımız Dr Rekha'ya göre doku hücrelerinin sağlığının doğrudan bir yansımasıdır. Bu hücreler sağlıklı olduğunda dudaklarımız dolgun ve genç görünür. Ancak susuz kaldığımızda dudaklarımız lapa lapa, kuru,