Ağız sağlığı uyarısı! Tedavi edilmediğinde o hastalıkları tetikliyor

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Cengiz Dündar, “Ağız ve dişler sindirim sürecinin başlangıç noktasıdır. Bu açıdan ağız ve diş sağlığı hem sindirim sistemimizin hem de genel vücut sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Diş çürükleri veya diş eti hastalıkları tedavi edilmediklerinde kalp damar hastalıkları, solunum yolları hastalıkları ve mide bağırsak hastalıkları gibi birçok probleme yol açabilir” dedi.

Türkiye’de 2019 yılında yapılan araştırmaya göre ülkemizde diş hekimine gitme sıklığının 0.9 olduğunu belirten Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Cengiz Dündar, “Avrupa ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığı yılda 5 iken bu sayı Türkiye’de yılda bir sefer bile değil. Araştırmaya göre Türkiye’de insanların yılda bir kez bile diş fırçası değiştirmediği, kişi başı diş macunu kullanımı da yıllık 89 ml’in üzerine çıkmadığı görüldü. Türkiye’de düzenli diş fırçalayanların oranı %26 oranındayken, yine ülkemizde 4 kişiye yılda 1 adet diş fırçası düşüyor. Türkiye’de 3 kişiden 1’i günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor. Bu tablo açıkçası çok olumlu görünmüyor.” dedi.