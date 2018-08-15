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Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Tutak ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Tutak ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutak ilçesi girişinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak yolun kenarına devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı Tutak Ağrı'da feci kaza

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