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    4. Ağrı kesici kullananlar dikkat: Midenin en büyük düşmanı! Birçok hastalığa neden oluyor

    Ağrı kesici kullananlar dikkat: Midenin en büyük düşmanı! Birçok hastalığa neden oluyor

    24.06.2024 15:53
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    Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Sedef Kuran, "Ağrı kesiciler, mide sıvısında bulunan prostoglandin dengesini değiştirerek midenin tahriş olmasına neden oluyor. Midemizde kanlanmayı azaltarak, gastrit, ülser gibi hastalıkların nüksediyor, daha ilerki zamanlarda hasta mide kanaması ve mide duvarının delinmesi şikayetleriyle acile başvuruyor. 'Ağrım kesilsin diyerek, midenizden olmayın' diyorum. Ağrı kesicilere bağımlılık, hayat kalitenizi düşürür." dedi.

    Ağrı kesici kullananlar dikkat: Midenin en büyük düşmanı! Birçok hastalığa neden oluyor

    "Midenin düşmanı olan bilinçsiz ağrı kesici tüketimi konusunda farkındalığa ihtiyacımız var." diyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sedef Kuran, yazılı açıklama ile bilinçsizce tüketilen ağrı kesici gibi ilaçların gastrite sebep olduğunu belirtti. Gastrit ve ülser gibi hastalıkların oluşumunda ağrı kesicilerin ve Helicobacter Pylori bakterisinin çok önemli etkisi olduğunun altını çizen Kuran, hastalıktan korunma yollarını anlattı. Kuran, yoğun stresli yaşamın, asitli ve hazır gıdaların, sigara ve alkol kullanımının, ağrı kesicilerin, romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların, Helicobacter Pylori enfeksiyonunun midede doku hasarına neden olduğunu kaydetti.

    Midenin hassas bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Kuran, mide yapısının ağrı kesicilere karşı dayanıksız olduğuna dikkat çekerek durumu şöyle açıkladı:

    "Mide, kendi hücrelerini asit gibi zararlı etkenlerden koruyan bir sıvıyla çevrelenmiş yapıdadır. Özellikle bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler ve benzeri ilaçlar, işte buradaki yapıyı tamamen bozuyor. Bazı insanlar kronik olarak ağrı kesicilere bağımlı bir yaşam sürüyor. Midemizin hassas yapısı da bu etkenlere direnemiyor ve hücre dokusu bozuluyor, mide hücreleri hasar görüyor. Ağrı kesiciler, mide sıvısında bulunan prostoglandin dengesini de değiştirerek midenin tahriş olmasına neden oluyor. Midemizde kanlanmayı azaltarak, gastrit, ülser gibi hastalıkların nüksediyor, daha ileriki zamanlarda hasta mide kanaması ve mide duvarının delinmesi şikayetleriyle acile başvuruyor. 'Ağrım kesilsin diyerek, midenizden olmayın' diyorum. Ağrı kesicilere bağımlılık, hayat kalitenizi düşürür. Bu konuda farkındalığa ihtiyacımız var."

    ENDOSKOPİ İLE TESPİT EDİLİYOR

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    Halk arasında 'Mide iltihaplanması' olarak bilinen gastrit belirtilerinin çeşitli olduğunu kaleme alan Kuran, tam tanı konulması için endoskopiye ihtiyaç duyulduğunu aktararak, "Gastritte, mide yanması, mide ağrısı, midede kazınma hissi, bulantı, şişkinlik, gaz, hazımsızlık, ağza acı su gelmesi gibi belirtiler meydana geliyor. Bu şikayetler, ciddi anlamda hayat standartlarını düşürüyor. Hayat kaliteniz düştüğünde beslenmeniz de psikolojiniz de etkileniyor. İlerleyen mide rahatsızlıklarında hızla kilo kaybı yaşanıyor ve bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu nedenle, mide rahatsızlıklarınızı önemsemenizi tavsiye ediyorum. Hastalığa neden hangi etkense, onu ortadan kaldırarak tedavi planı oluşturulmalıdır" dedi.

    AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNERİSİ

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    Özellikle Akdeniz tipi bir diyetin hem gastrit hem de genel sağlık açısından uygun bir beslenme şekli olduğunu vurgulayan Kuran, "Aşırı yağlı, baharatlı, asitli gıdalar, içeriğinde katkı maddesi bulunan gıdalar, paketli ve işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, kızartmaların olduğu bir beslenme insan sağlığı açısından tüm organlara zarar veriyor. Yiyeceklerimizi sindirdiğimiz yer olan midemizi, bu tarz beslenme tarzından uzak tutmalıyız. Alkol ve sigara kullanımı kullanımını bırakmalı, mümkün olduğunca ağrı kesici gibi ilaçların kullanımını sınırlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    ağrı kesici
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