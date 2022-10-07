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Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

07.10.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılar, özellikle eklem ağrıları milyonlarca kişinin en büyük şikâyeti. Artrit, en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Çok az kişi artrit olduğunun farkındadır. Artrit, ağrı, şişme ve hareket kabiliyetini sınırlama gibi durumlara neden olabilir. Bu hastalıklar vücudun etrafındaki eklemleri ve bağ dokularını etkilemektedir. Araştırmalara göre, bir besin üç ay içinde düzenli kullanıldığında ağrı kesici kullanma ihtiyacınızı azaltabilir.

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Eklemlerde iltihaplı ağrıya neden olan artrit, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Romatizmal hastalıklardan biri olan artrit yüzünden çoğu kişi ağrı kesici kullanıyor. Ancak araştırmalar, bazı gıdaların ağrı kesici ihtiyacını azaltabileceğini göstermiştir. Her yerde bulunabilen acı kavun olarak da bilinen kudret narı, üç aylık günlük tüketimin ardından umut verici sonuçlar göstermiştir.

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KUDRET NARI NEDİR?

Acı kabak, acı kavun olarak da bilinen kudret narı, ülkemizde son aylarda adı duyulan meyvelerden biridir. Kudret narı birçok Asya mutfağında temel olan tropik bir meyvedir. Adından da anlaşılacağı gibi, acı kavun belirgin keskin bir tada sahiptir.

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KUDRET NARININ AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ

Klinik Uygulamada Tamamlayıcı Tedaviler'de yayınlanan bir araştırma, kudret narının osteoartritli hastalar için "ağrıyı azaltmak ve semptomları iyileştirmek için güvenli bir alternatif sunduğunu" öne sürdü.

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Araştırmacılar, üç ay boyunca dizlerinde osteoartriti olan otuz sekiz kişiye kudret narı takviyesi verdi. Takviyeler günde üç kez alındı ve 500 miligram kudret narı içeriyordu. Aynı durumdaki 37 kişiye de plasebo verdiler.

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Akademisyenler, kudret narı verilen kişilerin daha az diz ağrısı yaşadıklarını ve dayanılmaz ağrılarla baş etmek için çok fazla “kurtarıcı” ağrı kesiciye ihtiyaç duymadıklarını kaydetti.

Plasebo verilenlerin ağrıları da daha azdı ama üç ay boyunca daha fazla ağrı kesiciye ihtiyaç duydular.

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Kudret narı, fitokimyasallar olarak bilinen ve kemiklerde ve eklemlerdeki iltihabı azaltabilen maddeler içerdiği bilinmektedir.

Önceki çalışmalar, kudret narının vücudun bağışıklık tepkisini düzenleyebileceğini göstermiştir.


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Anahtar Kelimeler:
artrit kudret narı
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