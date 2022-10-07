Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Reflüye başladığı gibi bitirir, rahat bir nefes aldırır

Reflü, sindirimle ilgili bir bozukluktur ve çekenlere büyük sıkıntı yaratabilir. Reflü, midede yanma hissi, ekşi-acı tat ve yutkunma güçlüğüne neden olabilir. Reflüde, mide asidi yemek borusuna geri kaçtığı için boğazda bir yumru varmış hissi olabilir.

Mayo Clinic'e göre gece asit reflüsü uykuyu bozabilir, astımı daha da kötüleştirebilir ve öksürüğe neden olabilir. Bu nedenle, bu semptomları önlemeye yardımcı olabilecek şeyler tüketmek, uykuyu bozmadığından ve ardından başka olumsuz etkilere yol açmadığından emin olmanın anahtarıdır.

Bu rahatsız edici reflü semptomlarını en aza indirmenize yardımcı olmak için doğada saklı bazı besinler var.