Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Reflüye başladığı gibi bitirir, rahat bir nefes aldırır

Reflü, sindirimle ilgili bir bozukluktur ve çekenlere büyük sıkıntı yaratabilir. Reflü, midede yanma hissi, ekşi-acı tat ve yutkunma güçlüğüne neden olabilir. Reflüde, mide asidi yemek borusuna geri kaçtığı için boğazda bir yumru varmış hissi olabilir.
Mayo Clinic'e göre gece asit reflüsü uykuyu bozabilir, astımı daha da kötüleştirebilir ve öksürüğe neden olabilir. Bu nedenle, bu semptomları önlemeye yardımcı olabilecek şeyler tüketmek, uykuyu bozmadığından ve ardından başka olumsuz etkilere yol açmadığından emin olmanın anahtarıdır.
Bu rahatsız edici reflü semptomlarını en aza indirmenize yardımcı olmak için doğada saklı bazı besinler var.
REFLÜYE İYİ GELEN BESİNLER
PAPAYA
Papaya, sindiriminizi iyileştirmek ve vücudunuza protein emiliminde yardımcı olmak için güvenilir bir enzimdir. Tabii ki reflüye de yardımcı olabilir.
FERMENTE GIDALAR
Optimal bağırsak-sağlıklı bakterilere sahip olmak, asidik rahatsızlıktan kaçınmada önemli bir faktördür. Probiyotikler açısından zengin yiyecekler aramak , midenizin besinlerden besinlerin sindirimini ve emilimini kolaylaştıran iyi bağırsak florasında gelişmesine yardımcı olabilir. Denemek için bazı fermente gıdalar arasındalahana turşusu ve kimchi yemek gibi şeyler bulunur.
BROKOLİ
Brokoli, bağırsağınızın gelişmeyi sevdiği iyi bakterilerden oluşan probiyotiklerle yüklüdür. (Belki de doktorların hastalarına antibiyotik yazmaları halinde yoğurt önerdiğini duymuşsunuzdur, çünkü antibiyotikler -iyi ve kötü- tüm bağırsak böceklerini söndürür. )
TURP
Bu düşük kalorili kırmızı ampuller, sindirimin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlayan çeşitli kimyasallar içerir ve boğazınızda asidik bir uğultu yaşama şansınızı çok minimuma indirir. Ayrıca turp, safra kesenizi sağlıklı tutmada kilit oyunculardır.
ANANAS
Tek kelime: bromelain. Bu enzim, ananasın asit reflü alevini yatıştırmak için yenebilecek en iyi yiyeceklerden biri olmasının tek nedenlerinden biridir. Daha spesifik olarak, bromelain, sindirime yardımcı olan ve sonuç olarak asit reflü semptomlarınızı azaltan bir anti-inflamatuar ajandır. Ayrıca bir fincan taze ananas ile metabolizmanızı hızlandıracaksınız !
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