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  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Cadılar Bayramı kostümüyle nefesleri kesti

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Cadılar Bayramı kostümüyle nefesleri kesti

29.10.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını alt üst eden bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarla adından söz ettiren Llewellyn bu kez lateksten yapılan Cadılar Bayramı kostümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başaran fenomen isim Apollonia Llewellyn yine takipçilerinin nefeslerini kesecek bir paylaşımla gündeme geldi. Instagram hesabından 503 bin takipçisi bulunan güzel isim son olarak hayranlarının karşısına kırmızı bir Cadılar Bayramı kostümüyle çıktı. Kostümün üst kısmının güzel model küçük gelmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatleri gözden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Instagram hesabında sıklıkla iç çamaşırlı ve dekolteli kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşan Llewellyn toplumsal tabulara meydan okuyan kostümüyle kamera karşısına geçti. Fenomen ismin kırmızı lateks bluz ve şort takımıyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini kazandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim kostümünü kırmızı eldivenler ve boynuzlarla tamamladı. Gönderisine, “Vampir” notunu ekleyen Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok tatlısın” yorumunu yaptı.

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APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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sosyal medya Apollonia Llewellyn

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