Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Cadılar Bayramı kostümüyle nefesleri kesti

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başaran fenomen isim Apollonia Llewellyn yine takipçilerinin nefeslerini kesecek bir paylaşımla gündeme geldi. Instagram hesabından 503 bin takipçisi bulunan güzel isim son olarak hayranlarının karşısına kırmızı bir Cadılar Bayramı kostümüyle çıktı. Kostümün üst kısmının güzel model küçük gelmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatleri gözden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Instagram hesabında sıklıkla iç çamaşırlı ve dekolteli kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşan Llewellyn toplumsal tabulara meydan okuyan kostümüyle kamera karşısına geçti. Fenomen ismin kırmızı lateks bluz ve şort takımıyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim kostümünü kırmızı eldivenler ve boynuzlarla tamamladı. Gönderisine, “Vampir” notunu ekleyen Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok tatlısın” yorumunu yaptı.